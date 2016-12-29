Radio Babnet Tunisie  On Air: Nadem Ghazali - cocktail  
Politique

وزير الدفاع الوطني يؤدي زيارة عمل وتفقد إلى المكتب الموحد المخصص لجرحى العمليات الإرهابية

Jeudi 29 Decembre 2016
بــاب نــات - أدّى وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني، أمس الإربعاء، زيارة عمل وتفقد إلى المكتب الموحد المخصص لجرحى العمليات الإرهابية بالمركّب الرياضي والإجتماعي بمفتاح سعد الله، إستهلّها بعقد جلسة عمل جمعت مختلف الأطراف المتدخلة في ملف الجرحى من العسكريين.

وتمحورت الجلسة، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن الوزارة، حول ضرورة مواصلة العناية الطبيّة والنفسيّة لفائدتهم، من حيث التأهيل الحركي والإحاطة النفسيّة، و كيفيّة إعادة إدماجهم تدريجيا داخل المؤسسة العسكريّة، ودعم وتشجيع مشاركة عدد من العسكريين المصابين في بعض الأنشطة الرياضيّة.
كما تفقّد ظروف العيش والإقامة بالجناح الجديد لنادي ضباط الصف، الذي تمّ تخصيصه لفائدة المصابين المذكورين.
من جهة أخرى، أدى الحرشاني زيارة إلى المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، أين عاد العسكريين الذين أصيبوا صبيحة أمس في حادث إصطدام بين حافلة وقطار بمنطقة جبل الجلود.



Publié le:2016-12-29 13:44:16

cadre-b7baa35bef6be87191b9e856696bcd78-2016-12-29 13:44:16
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136124



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12931,1

  • (27/12)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 2,43110 DT        1$ =2,34272 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/12)   278,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2016 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136124 624|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires