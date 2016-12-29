وزير الدفاع الوطني يؤدي زيارة عمل وتفقد إلى المكتب الموحد المخصص لجرحى العمليات الإرهابية

Jeudi 29 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-29 13:44:16

- أدّى وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني، أمس الإربعاء، زيارة عمل وتفقد إلى المكتب الموحد المخصص لجرحى العمليات الإرهابية بالمركّب الرياضي والإجتماعي بمفتاح سعد الله، إستهلّها بعقد جلسة عمل جمعت مختلف الأطراف المتدخلة في ملف الجرحى من العسكريين.وتمحورت الجلسة، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن الوزارة، حول ضرورة مواصلة العناية الطبيّة والنفسيّة لفائدتهم، من حيث التأهيل الحركي والإحاطة النفسيّة، و كيفيّة إعادة إدماجهم تدريجيا داخل المؤسسة العسكريّة، ودعم وتشجيع مشاركة عدد من العسكريين المصابين في بعض الأنشطة الرياضيّة.كما تفقّد ظروف العيش والإقامة بالجناح الجديد لنادي ضباط الصف، الذي تمّ تخصيصه لفائدة المصابين المذكورين.من جهة أخرى، أدى الحرشاني زيارة إلى المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، أين عاد العسكريين الذين أصيبوا صبيحة أمس في حادث إصطدام بين حافلة وقطار بمنطقة جبل الجلود.