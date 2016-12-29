''راج تونس '' و''انا يقظ'' و'' فني رغما عني'' تنظم يوم غد المؤتمر الحقيقي للشباب

Jeudi 29 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-29 13:13:23

- اعلنت منظمات شبكة الشباب البديل (راج تونس) و" انا يقظ" و " فني رغما عني" عن تنظيم "المؤتمر الحقيقي للشباب" وذلك يوم غد الجمعة 30 ديسمبر الجاري.واوضح المدير التنفيذي ل"راج" تونس زياد الزراعي اليوم الخميس خلال ندوة صحفية تم تنظيمها بالعاصمة ان " هذا المؤتمر جاء تتويجا لمجموعة من الحوارات انطلقت منذ يوم 28 نوفمبر المنقضي ، قامت بها هذه المنظمات مع 978 شابا وشابة تراوحت اعمارهم بين ال20 وال30 سنة واضاف " ان الهدف من المؤتمر الحقيقي للشباب الذي سينتظم باحد الفضاءات بمنطقة البحيرة هو خلق حوار حقيقي بين الشباب لا التعامل معه كعينة دراسية مثلما حصل مع الحوار الوطني للشباب الذي جاء ببادرة من رئاسة الجمهورية " واشار الى ان " الحكومة لم تستخلص دروس الماضي ومازالت تتعامل مع الشباب كعينة دراسية الامر الذي ادى الى عزوف الشباب عن المشاركة في الحوار الوطني حول الشباب الذي انطلق اول امس بالرغم من توفير الامكانيات المادية واللوجستية" وفق تعبير ذات المتحدث من جهته قال ممثل عن منظمة "انا يقظ" يوسف الشريف ان هذا المؤتمر الذي سيمتد على مدى يوم كامل " سيتناول بالدرس والنقاش المواضيع الحقيقية التي تمس الشباب على غرار الشباب والهجرة والتطرف والعلاقة بين الشباب والدولة والتربية والتعليم والمشاكل الاقتصادية والبطالة" ودعا جميع الشباب الى الاقبال والمشاركة بكثافة في هذا الحوار الحقيقي من اجل ايصال صوتهم ووضع وثيقة تضم مختلف مشاكلهم الاجتماعية والمادية والنفسية والثقافية والسياسية مشيرا الى ان هذه الوثيقة ستمثل الحلقة الاولى من جملة حوارات شبابية ستتواصل على مدى سنة 2017 وفي السياق ذاته قالت العضو بجمعية "راج تونس" ملاك الزكراوي ان "هذه الوثيقة التوجيهية للشباب سيتم العمل من خلالها ايضا لوضع وبلورة استراتيجية كاملة للشباب " مؤكدة انه ومنذ اطلاق هذا الحوار استطاعت هذه المنظمات ان تتصل وتسير جلسات حوارية مع الشباب اما في المبيتات الجامعية او بدور الشباب او في الاحياء الشعبية او في المقاهي او عبر الانترنات وابرزت ان هذه الاستراتيجية سيتم وضعها عبر الشباب والى الشباب وذلك بطريقة تشاركية بين منظمات المجتمع المدني والشبال لمحاولة حل مشاكلهم وابلاغ صوتهم الى السلط المعنية مبينة انه سيتم تقديم هذه الاستراتيجية الى مجلس نواب الشعب ليكون الشباب جزءا من الحل ودعت هذه المنظمات الثلاث "راج تونس" و"انا يقظ" و"فني رغما عني" بقية الفعاليات الشبابية الناشطة للانضمام للمسار الجديد (الحوار الحقيقي للشباب) الذي سيكون حقيقيا وشاملا وتشاركيا وفق تعبيرهم.