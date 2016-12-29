الإطاحة بخلية إرهابية تتكون من 10 عناصر من بينهم إمرأتين بولاية سوسة

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، بأنه تبين أن الموقوفين يتواصلون مع العناصر الإرهابية في الداخل والخارج بواسطة تطبيقة "تلغرام" "TELEGRAM"، واعترفوا أنهم كانوا يعتزمون القيام بعمليات إرهابية.
وأضافت أنه باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بجميع أفراد الخلية ومباشرة قضية عدلية في شأنهم، موضوعها "الاشتباه في الإنتماء إلى خلية إرهابية والتستر والدعم لعنصر إرهابي مصنف خطير جدا ينتمي إلى كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية "، وإدراج عنصرين آخرين تابعين للخلية بالتفتيش، أحدهما مصنف خطير جدّا، ومتورط في قضية ذات صبغة إرهابية مع إحدى العناصر التكفيرية تقضي عقوبة سجنية.
Publié le:2016-12-29 12:57:13
Par:BenMoussa (Tunisia )
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