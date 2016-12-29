الإطاحة بخلية إرهابية تتكون من 10 عناصر من بينهم إمرأتين بولاية سوسة

Jeudi 29 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-29 12:57:13

- تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة من ولاية سوسة، من الإطاحة بخلية إرهابية تتكون من 10 عناصر، من بينهم إمرأتين، تنشط بين حمام سوسة وأكودة وهرقلة والقلعة الكبرى، وتتراوح أعمارهم بين 25 و45 سنة، على علاقة بكتيبة "عقبة بن نافع" الإرهابية المتمركزة بجبال الشعانبي.وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، بأنه تبين أن الموقوفين يتواصلون مع العناصر الإرهابية في الداخل والخارج بواسطة تطبيقة "تلغرام" "TELEGRAM"، واعترفوا أنهم كانوا يعتزمون القيام بعمليات إرهابية.وأضافت أنه باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بجميع أفراد الخلية ومباشرة قضية عدلية في شأنهم، موضوعها "الاشتباه في الإنتماء إلى خلية إرهابية والتستر والدعم لعنصر إرهابي مصنف خطير جدا ينتمي إلى كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية "، وإدراج عنصرين آخرين تابعين للخلية بالتفتيش، أحدهما مصنف خطير جدّا، ومتورط في قضية ذات صبغة إرهابية مع إحدى العناصر التكفيرية تقضي عقوبة سجنية.