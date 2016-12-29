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بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة : توقف الدروس بداية من منتصف نهار الغد بكل مؤسسات التربية

Jeudi 29 Decembre 2016
بــاب نــات - أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها، أن الدروس ستتوقف بكافة المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية بداية من يوم غد الجمعة 30 ديسمبر 2016 إنطلاقا من منتصف النهار وكامل يوم السبت على أن تستأنف الدروس بصفة عادية يوم الاثنين الـ02 من جانفي 2017، وذلك بمناسبة حلول السنة الإدارية 2017.







Publié le:2016-12-29 12:54:18

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