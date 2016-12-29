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Economie

البنك المركزي يطلق موقع ''مرصد الإدماج المالي''

Jeudi 29 Decembre 2016
بــاب نــات - أعلن البنك المركزي التونسي، الخميس، عن إطلاق الموقع الإلكتروني لمرصد الإدماج المالي.
ويتيح الموقع للمستفيدين من الخدمات المالية والمتدخلين في هذا المجال من الحصول على المعلومات والإرشادات اللازمة حول المنتجات والخدمات المالية وكلفتها.

ويوفر الموقع، الذي يخضع حاليا للمسات الأخيرة، مؤشرات نوعية وكمية لقيس كلفة الخدمات المالية ودرجة اكتفاء الحرفاء والإدماج المالي.
ويتضمن ذات الموقع أيضا الدراسات والتقارير الخاصة بالخدمات المالية ونوعيتها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالنفاذ إلى هذه الخدمات والإدماج المالي.
وأشار البنك المركزي إلى توسع صلاحيات مرصد الخدمات البنكية، الذي أحدث منذ 2006، ليشمل الإدماج المالي.
وسيطلق على نفس الهيكل اسم "مرصد الإدماج المالي" بموجب القانون عدد 2016/35 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وبموجب الفصل 94 من القانون فان عمل المرصد يشمل كافة البيانات المتعلقة بالنفاذ واستخدام الخدمات المالية وجودتها وتأثيرها لتحسين ظروف الوصول الى هذه الخدمات. وتم لذلك احداث الموقع الإلكتروني لتعويض مرصد الخدمات البنكية.
ويمكن زيارة المرصد عبر الموقع : http://oif.bct.gov.tn



Publié le:2016-12-29 12:43:07

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