وقفة احتجاجية لعدد من مهنيي قطاع التاكسي الفردي بقبلي للمطالبة بالإسراع في إسناد الرخص الجديدة

Jeudi 29 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-29 16:10:47

- نظم عدد من مهنيي قطاع التاكسي الفردي بمدينة قبلي صباح اليوم الخميس وقفة احتجاجية بسياراتهم امام المدخل الرئيسي لمبنى الولاية للمطالبة بالإسراع في تمكينهم من الرخص الجديدة، وفق ما أكده الممثل عن المحتجين المهدي الطنباري لمراسل (وات) بالجهة.وأوضح المصدر ذاته ان "ملف إسناد الرخص في قطاع التاكسي الفردي بمدينة قبلي متعطل منذ خمس سنوات"، مشيرا الى "تقديم حوالي 20 مطلبا من السائقين المباشرين لهذه المهنة مطلبا للحصول على رخص من قبل القائمين على قطاع النقل بالجهة وذلك منذ سنة 2011"، معربا عن استغرابه من "طول مدة التعاطي مع هذه الملفات التي ستساعد في مزيد تنظيم القطاع".من جهته أكد والي قبلي وليد الوقيني لمراسل (وات) بالجهة ان "اللجنة الجهوية لإسناد الرخص منكبة على دراسة المطالب المقدمة لها وتدقيق عدد المنتفعين الذين سيتم تمتيعهم برخص جديدة بناءا على استجابتهم للشروط القانونية المضبوطة في هذا القطاع"، وبين ان "اللجنة قد عقدت الى حد الآن ثلاث جلسات في الغرض، ومن المنتظر ان يتم قريبا الإعلان عن المنتفعين بالرخص الجديدة" واشار الى ان اللجنة "ستبقي باب الاعتراضات مفتوحا لكافة السائقين الذين لم يتم تمكينهم من رخص"، مؤكدا "استعداد السلط الجهوية لقبول أية تظلمات موضوعية في الغرض ودراسة مدى استجابتها للشروط المضبوطة قصد الحصول على رخصة".