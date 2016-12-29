Radio Babnet Tunisie  On Air: Na3ma - Ya zin Esa7ra  

وزارة المرأة تصدر قرارات غلق 177 رياض ومحاضن اطفال عشوائية

Jeudi 29 Decembre 2016
بــاب نــات - رصدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة منذ انطلاق السنة الدراسية الحالية وإلى غاية يوم 15 ديسمبر 2016 حوالي 300 فضاء عشوائي من رياض ومحاضن أطفال في 24 ولاية، وذلك في إطار العمل المتواصل للجان الجهوية بمختلف الولايات لتنظيم قطاع رياض ومحاضن الاطفال والتصدي للفضاءات العشوائية.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس انه تم اصدار قرارات غلق في شأن 177 من هذه الفضاءات العشوائية المرصودة، منها 52 فضاء عشوائيا بولاية المنستير، وامتثل البقية للقانون وشرعوا في تسوية وضعياتهم في حين قام أصحاب 10 فضاءات عشوائية بغلق مؤسساتهم من تلقاء أنفسهم.
وتجدر الاشارة الى ان الوزارة كانت قد راسلت السلط الجهوية قصد التسريع بغلق كل ما يتم رصده من فضاءات فوضوية، وذلك حرصا على احترام القانون وكراس الشروط المنظم للقطاع وضمان الحماية للاطفال ومراعاة مصلحتهم الفضلى.



Publié le:2016-12-29 12:34:31

cadre-3da644173c314ed53bf3d35c6772578b-2016-12-29 12:34:31
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136115



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12931,1

  • (27/12)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 2,43110 DT        1$ =2,34272 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/12)   278,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2016 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136115 204|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires