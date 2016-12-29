وزارة المرأة تصدر قرارات غلق 177 رياض ومحاضن اطفال عشوائية

وأفادت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس انه تم اصدار قرارات غلق في شأن 177 من هذه الفضاءات العشوائية المرصودة، منها 52 فضاء عشوائيا بولاية المنستير، وامتثل البقية للقانون وشرعوا في تسوية وضعياتهم في حين قام أصحاب 10 فضاءات عشوائية بغلق مؤسساتهم من تلقاء أنفسهم.
وتجدر الاشارة الى ان الوزارة كانت قد راسلت السلط الجهوية قصد التسريع بغلق كل ما يتم رصده من فضاءات فوضوية، وذلك حرصا على احترام القانون وكراس الشروط المنظم للقطاع وضمان الحماية للاطفال ومراعاة مصلحتهم الفضلى.
Publié le:2016-12-29 12:34:31
Par:BenMoussa (Tunisia )
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