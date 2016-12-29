وزارة المرأة تصدر قرارات غلق 177 رياض ومحاضن اطفال عشوائية

Jeudi 29 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-29 12:34:31

- رصدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة منذ انطلاق السنة الدراسية الحالية وإلى غاية يوم 15 ديسمبر 2016 حوالي 300 فضاء عشوائي من رياض ومحاضن أطفال في 24 ولاية، وذلك في إطار العمل المتواصل للجان الجهوية بمختلف الولايات لتنظيم قطاع رياض ومحاضن الاطفال والتصدي للفضاءات العشوائية.وأفادت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس انه تم اصدار قرارات غلق في شأن 177 من هذه الفضاءات العشوائية المرصودة، منها 52 فضاء عشوائيا بولاية المنستير، وامتثل البقية للقانون وشرعوا في تسوية وضعياتهم في حين قام أصحاب 10 فضاءات عشوائية بغلق مؤسساتهم من تلقاء أنفسهم.وتجدر الاشارة الى ان الوزارة كانت قد راسلت السلط الجهوية قصد التسريع بغلق كل ما يتم رصده من فضاءات فوضوية، وذلك حرصا على احترام القانون وكراس الشروط المنظم للقطاع وضمان الحماية للاطفال ومراعاة مصلحتهم الفضلى.