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تحسن ملحوظ في وضع التشغيل خلال سنة 2016 بولاية اريانة

Jeudi 29 Decembre 2016
بــاب نــات - سجل وضع التشغيل خلال سنة 2016 تحسنا ملحوظا بولاية اريانة وقد شمل بالخصوص عروض التشغيل وعقود تربصات الاعداد للحياة المهنية وعقود التأهيل والإدماج المهني وبرنامج الخدمة المدنية التطوعية وعقود الادماج في الحياة النشيطة وعمليات التشغيل المباشرة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل فؤاد العزري مراسلة (وات) بالجهة.

وذكر العزري ان "عروض الشغل بالجهة عرفت تطورا بنسبة 23 بالمائة في جميع القطاعات خلال السنة الجارية مقارنة بالسنة الماضية، وارتفعت نسبة ابرام عقود تربصات الاعداد للحياة المهنية ب3 بالمائة من خلال ابرام نحو 3554 عقد تربص لفائدة حاملي الشهادات العليا، فضلا عن ارتفاع عدد عقود التأهيل والإدماج المهني بنسبة 11 بالمائة بتسجيل 756 عقد تأهيل.
وأضاف المسؤول الجهوي ان "عدد عقود برنامج الخدمة المدنية التطوعية ارتفع بنسبة 69 بالمائة بابرام 318 عقد تربص لفائدة حاملي الشهادات العليا مقابل 188 خلال سنة 2015 وذلك بعد توجيه البرنامج نحو الجمعيات، فيما سجل عدد عقود اعادة الادماج في الحياة النشيطة ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة، وارتفع عدد عمليات التشغيل بنسبة 23 بالمائة بتسجيل 2341 عملية تشغيل منها 1547 لفائدة حاملي الشهادات العليا.
يشار الى ان اعلى نسبة لتوزيع عروض الشغل بولاية اريانة تم تسجيلها سنة 2016 بقطاع الخدمات ب132 بالمائة، يليها قطاع الصناعات المعملية بنسبة 51 بالمائة، واحتلت معتمدية اريانة المدينة المرتبة الاولى من جملة عروض الشغل بنسبة 35 بالمائة تليها معتمدية سكرة ب33 بالمائة.



Publié le:2016-12-29 15:04:10

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