تطاوين تحتضن تظاهرة ''ديزار إكسترا'' من 9 إلى 11 جانفي القادم

Jeudi 29 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-29 16:07:47

- تحتضن ولاية تطاوين انطلاقا من يوم الإثنين 9 جانفي القادم مجموعة من الأنشطة الثقافية والسياحية والرياضية ضمن فعاليات تظاهرة "ديزار إكسترا" التي تنظمها جمعية التنمية والمحافظة على البيئة والتراث بالقلعة الشرقية بالجهة.وتهدف هذه التظاهرة التي تلتئم للمرة الأولى وتتواصل إلى غاية يوم 11 جانفي 2017 إلى تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وثقافية وترويجية لفائدة ولاية تطاوين على المستوى المحلي والوطني و الدولي.ويرنو منظمو "ديزار إكسترا" إلى التعريف بمعالم جهة تطاوين الأثرية الشاهدة على مرور حقبات تاريخية على غرار الكهوف والأضرحة والصخور المزدانة بالرسوم، التي يعود البعض منها إلى عهود ما قبل التاريخ.فقصر الدويرات وقرماسة وغيرها من القصور الأمازيغية والمعالم الأثرية التي ترجع إلى العهود البونيقية، والحصون الرومانية ذات الصبغة الدفاعية على غرار حصن تلالت ورمادة والفطناسية والمنشآت الزراعية والسدود والمواجل والفسقيات التي لاتزال آثارها منتشرة في كامل المنطقة، تضيف إلى الجهة المتميزة بتنوع تضاريسها ومرتفعاتها الداخلية وصحرائها الشاسعة قيمة تاريخية تخول لها أن تكون وجهة سياحية واعدة.وتراهن هذه التظاهرة الثقافية أيضا على تنمية السياحة الجبلية بالجهة من خلال تنظيم أنشطة تسلق واستكشاف المغارات التي تعود إلى العصور الجيولوجية الغابرة بتطاوين، إلى جانب الاطلاع على الينابيع المائية العذبة المتميزة بالبرودة صيفا والدفء شتاء.كما تعد مناسبة لتسليط الضوء على ثراء صحراء الجهة التي تزخر بالحيوانات النادرة كالغزال وابن آوى فضلا عن المحمية الطبيعية بوادي دكوك التي تعتبر الأولى من نوعها بالجنوب التونسي.وتفتتح "ديزار إكسترا" بحفل فولكلور بعنوان "شعر وطبالة"، يليه عرض فرجوي ترفيهي للأطفال.ويسجل اليوم الثاني تنظيم ماراطون على مسافة 42 كيلومتر في المسالك الجبلية مرورا ببئر ثلاثين وجرجر ورأس الوادي والدويرات، يتم على إثره إقامة حفل غذاء "القلة" بمدينة رمادة.وستكون الصناعات التقليدية حاضرة في فعاليات هذا الموعد الثقافي والسياحي من خلال معرض للمنتوجات التقليدية كالمرقوم والقشابية والبرنس والبخنوق والعباية والوزرة وغيرها من الألبسة وكذلك الأطعمة.كما تنظم الهيئة المديرة للتظاهرة، خلال اليوم نفسه، زيارة لمنطقة عين الشرشارة من معتمدية الصمار بهدف استكشاف مجموعة من العيون الطبيعية للتشجيع على الإستثمار في هذا المجال.ويكون الموعد خلال السهرة مع حفل تخييم بالدويرات ثؤثثه موسيقى الجاز.ويسدل الستار على فعاليات "ديزار إكسترا" بزيارة على الجمال للقرى الجبلية بالمنطقة تليها فقرة لتكريم ثلة من ممثلي قوات الأمن الداخلي والدفاع الوطني.