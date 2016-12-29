تشكيل لجنة قيادة للنظر في إشكال تصريف مياه الأمطار

Jeudi 29 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-29 12:08:37

- تقرر تشكيل لجنة قيادة تضم في تركيبتها ممثلين عن وزارات الشؤون المحلية والبيئة، والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.وتتولى هذه اللجنة إعداد ضوابط مرجعية للقيام بدراسة حول تشخيص الوضع الحالي لمسألة تصريف مياه الأمطار بهدف إيجاد حلول جذرية لهذا الإشكال.وتم الـتأكيد خلال جلسة عمل إنتظمت أمس الأربعاء، وجمعت بين وزراء الشؤون المحلية والبيئة، والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبحضور كل من كاتب الدولة للشؤون المحلية والبيئة، و كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري، على ضرورة الحرص على تطبيق كافة القرارات الصادرة عن اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث بالإضافة إلى دعوة كافة الأطراف إلى إيلاء الأهمية اللازمة لمشكل تصريف مياه الأمطار قبل الإنطلاق في تنفيذ أي مشروع.