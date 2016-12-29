مركز تونس لحرية الصحافة : تهجم قايد السبسي على الصحفيين مجانيا ويحمل كثيرا من التحامل عليهم

وأضاف أنه "رغم أن هذه الأسئلة لم تكن استفزازية أو خارجة عن الإطار فقد كان تهجم قايد السبسي مجانيا ويحمل كثيرا من التحامل على الصحفيين".
وعبر المركز عن استهجانه لمثل هذه التصرفات وهي ليست المرة الأولى التي تصدر عن مسؤول سام في ظرف حساس وهو ما يعطي مثالا سيئا لتعامل المسؤولين مع الاعلام وفق نص البيان.
وأكد المركز أن هذا التهجم تحريض ضمني على الصحفيين الذين لا يتحملون أخطاء وتصرفات المسؤولين عن مثل هذه الحوادث الأليمة.
Publié le:2016-12-29 07:34:21
Par:reflect (Tunisia )
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