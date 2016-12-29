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مركز تونس لحرية الصحافة : تهجم قايد السبسي على الصحفيين مجانيا ويحمل كثيرا من التحامل عليهم

Jeudi 29 Decembre 2016
بــاب نــات - أصدر مركز تونس لحرية االصحافة بيانا حول "تهجم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي على الصحفيين حمزة بالرجب من قناة "التاسعة" والحبيب وذان من إذاعة "موزاييك" وذلك إثر سؤالين توجها بهما إلى السبسي على خلفية حادث القطار الذي جد في منطقة جبل جلود".

وأضاف أنه "رغم أن هذه الأسئلة لم تكن استفزازية أو خارجة عن الإطار فقد كان تهجم قايد السبسي مجانيا ويحمل كثيرا من التحامل على الصحفيين".
وعبر المركز عن استهجانه لمثل هذه التصرفات وهي ليست المرة الأولى التي تصدر عن مسؤول سام في ظرف حساس وهو ما يعطي مثالا سيئا لتعامل المسؤولين مع الاعلام وفق نص البيان.
وأكد المركز أن هذا التهجم تحريض ضمني على الصحفيين الذين لا يتحملون أخطاء وتصرفات المسؤولين عن مثل هذه الحوادث الأليمة.




Publié le:2016-12-29 07:34:21

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2 de 2 commentaires pour l'article 136103

Abid_Tounsi  (United States)  |Jeudi 29 Decembre 2016 à 08h 21m |           
تصرف السبسي في المطلق لا يمكن قبوله و لا حتى التعامل معه.

لكن مع إعلام المجاري، لا ينفع إلا هذا المستوى من الخطاب، فهو يعرف قيمتهم جيدا.

تذكير : أحسن درس لبوغلاب مثلا، يوم لطمه السبسي بالملف على وجهه... و لم ينبس ببنت شفة، لما لم أكن أعرف بوغلاب استأت كثيرا، و لما عرفته فيما بعد قلت سلمت يداك يا سبسي.

Elmejri  (Switzerland)  |Jeudi 29 Decembre 2016 à 08h 03m |           
صحافة استفزازية و خارجة عن الإطار متاع منابر وبلاتوات السخرية......

الخبر الصحيح عن تونس تجده بسهولة في الصحافة والقنوات الأجنبية




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