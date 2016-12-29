مركز تونس لحرية الصحافة : تهجم قايد السبسي على الصحفيين مجانيا ويحمل كثيرا من التحامل عليهم

Jeudi 29 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-29 07:34:21

- أصدر مركز تونس لحرية االصحافة بيانا حول "تهجم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي على الصحفيين حمزة بالرجب من قناة "التاسعة" والحبيب وذان من إذاعة "موزاييك" وذلك إثر سؤالين توجها بهما إلى السبسي على خلفية حادث القطار الذي جد في منطقة جبل جلود".وأضاف أنه "رغم أن هذه الأسئلة لم تكن استفزازية أو خارجة عن الإطار فقد كان تهجم قايد السبسي مجانيا ويحمل كثيرا من التحامل على الصحفيين".وعبر المركز عن استهجانه لمثل هذه التصرفات وهي ليست المرة الأولى التي تصدر عن مسؤول سام في ظرف حساس وهو ما يعطي مثالا سيئا لتعامل المسؤولين مع الاعلام وفق نص البيان.وأكد المركز أن هذا التهجم تحريض ضمني على الصحفيين الذين لا يتحملون أخطاء وتصرفات المسؤولين عن مثل هذه الحوادث الأليمة.