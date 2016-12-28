حجز 578 كغ من المرطبات بتونس الكبرى و2184 كغ بالقيروان

Mercredi 28 Decembre 2016



بــاب نــات - قامت فرق المراقبة الصحية والاقتصادية بحجز 578 كغ من المرطبات والحلويات و97 كغ من الدواجن ومشتقاتها غير الصالحة للاستهلاك وذلك خلال حملة مراقبة مشتركة قامت بها تفقديات صحية واقتصادية، اليوم الاربعاء بتونس الكبرى.



وقد تم رفع 68 مخالفة صحية الى جانب 22 محلا استوجب غلقها على اثر القيام ب209 عملية مراقبة شملت محلات وصنع وبيع المرطبات (148) وبيع لحوم الدواجن ومشتقاتها ( 42) ومحلات اخرى خاصة تلك التي تعرض للاستهلاك اكلات محتوية على لحوم الدواجن ( 19) وترمي الحملة التي امنها 102 من المراقبين الصحيين والاقتصاديين واعوان الشرطة والحرس البلديين موزعين على 26 فريق تدخل يتكون كل منها من ممثلين عن المراقبة الصحية والاقتصادية ومصالح الامن بـ 48 منطقة من اقليم تونس الكبرى، الى الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بترويج واستهلاك المرطبات والحلويات ولحوم الدجاج ومشتقاتها التي تشهد استهلاكا واسعا بمناسبة راس السنة الادارية الجديدة.

والملاحظ ان انشطة المراقبة الصحية المندرجة في اطار البرنامج الخصوصي لمراقبة المرطبات والحلويات والمواد الغذائية الاخرى التي تشهد استهلاكا واسعا بمناسبة راس السنة الادارية الجديدة، متواصلة بمختلف جهات البلاد حيث تم يومي 27 و28 ديسمبر 2016 حجز واتلاف 2184 كلغ من المرطبات بالقيروان و350 كلغ لحم دجاج بنابل غير صالحة للاستهلاك.

وستتواصل انشطة المراقبة الى ما بعد راس السنة الادارية للتصدي لترويج المنتوجات الغير صالحة للاستهلاك والتي تعرض للخطر صحة المستهلك.







Publié le:2016-12-28 21:22:58

