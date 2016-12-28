Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - Allah Ya Baladna  
Economie

الدولة تسترجع ثلاثة عقارات من أراضيها المستولى عليها في بن عروس

Mercredi 28 Decembre 2016
بــاب نــات - تمكنت الدولة، الأربعاء، من استرجاع 3 عقارات دولية مستولى عليها دون صفة قانونية بمعتمدية فوشانة من ولاية بن عروس .
وتقدر المساحة الجملية للأراضي الدولية المسترجعة 17 هكتارا وفق بلاغ اصدرته كتابة الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية.

و اوضح البلاغ ان عملية الاسترجاع تمت بمساعدة السلط المحلية والأمنية وبحضور ممثل عن ديوان الأراضي الدولية.
وتندرج هذه العملية في اطار المقاربة التي تنتهجها حكومة الوحدة الوطنية في استرجاع أراضيها المستولى عليها، بما مكن من استعادة اكثر من 10 آلاف هكتار من الأراضي الدولية التي سيتم استغلالها لاحقا دعما للتنمية، وفق ذات البلاغ.



Publié le:2016-12-28 19:37:40

cadre-f613e5a6990636281190112357c4a0b7-2016-12-28 19:37:40
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136092



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12889,5

  • (26/12)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 2,42172 DT        1$ =2,33897 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26/12)   344,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2016 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136092 314|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires