الدولة تسترجع ثلاثة عقارات من أراضيها المستولى عليها في بن عروس

Mercredi 28 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-28 19:37:40

- تمكنت الدولة، الأربعاء، من استرجاع 3 عقارات دولية مستولى عليها دون صفة قانونية بمعتمدية فوشانة من ولاية بن عروس .وتقدر المساحة الجملية للأراضي الدولية المسترجعة 17 هكتارا وفق بلاغ اصدرته كتابة الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية.و اوضح البلاغ ان عملية الاسترجاع تمت بمساعدة السلط المحلية والأمنية وبحضور ممثل عن ديوان الأراضي الدولية.وتندرج هذه العملية في اطار المقاربة التي تنتهجها حكومة الوحدة الوطنية في استرجاع أراضيها المستولى عليها، بما مكن من استعادة اكثر من 10 آلاف هكتار من الأراضي الدولية التي سيتم استغلالها لاحقا دعما للتنمية، وفق ذات البلاغ.