Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelwahab - Halit Ya Rabii  
Régions

الدورة العادية الثانية للمجلس الجهوي في سوسة تستعرض المشاريع العمومية المنجزة والمبرمجة في سوسة

Mercredi 28 Decembre 2016
بــاب نــات - انطلقت اشغال حماية الشريط الساحلي لسوسة الشمالية من الانجراف البحري منذ شهر نوفمبر الماضي في قسطها الاول الذي يشمل منطقتي شط مريم وهرقلة (8ر12 مليون دينار) ، حسب ما أعلنه والى الجهة فتحي بديرة اليوم الاربعاء خلال إشرافه على أشغال الدورة العادية الثانية للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لسنة 2016.

وأضاف الوالي في سياق حديثه عن المشاريع العمومية المبرمجة في ولاية سوسة أنه تم الشروع في القيام بالاجراءات العقارية قبل الانطلاق في بناء سد في منطقة "بلعوم" من معتمدية القلعة الكبرى وذلك بهدف تعبئة الموارد المائية بالجهة، مؤكدا إدراج مشروع توسعة الملعب الاولمبي بسوسة بكلفة 16 مليون دينار ضمن المخطط الاستثماري( 2016-2020 ).
وذكر أنه تم انجاز جملة من مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2016 التي بلغت كلفتها الجملية 13 مليون و662 الف دينار والتي شملت بالخصوص قطاعات تهيئة المسالك وتعبيد الطرقات والتنوير والربط بماء الشراب والتطهير ودعم موارد الرزق وتحسين السكن.
واعلن والي سوسة عن برمجة جملة من المشاريع الجهوية أبرزها إجاز مسبح أولمبي بسوسة بكلفة 9 ملايين دينار والقيام باشغال تهذيب التجمع السكني "اولاد عامر" في منطقة كندار بكلفة مليون دينار ومشروع توسعة السجن المدني بالمسعدين في قسطه الثاني بكلفة 5 ملايين دينار .
وقال الوالي إن وكالة التهذيب والتجديد العمراني وبهدف الاستجابة لحاجيات بعض الاحياء السكنية المفتقرة للمرافق الاساسية ستنطلق في الفترة المقبلة في إنجاز برنامج لتهذيب وادماج 7 احياء شعبية بمختلف معتمديات ولاية سوسة بكلفة 6 ملايين و300 الف دينار.
وبخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجهة، ذكر أن الولاية سجلت خلال الفترة المتراوحة من غرة سبتمبر الى ديسمبر 2016 صدور 13 برقية تنبيه بالاضراب تم تنفيذ أربعة منها فقط وتأجيل 9 اضرابات بعد عقد 13 جلسة للجنة الجهوية للتصالح، حسب قوله.
يشار الى أن جدول أعمال أشغال النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لولاية سوسة تضمن استعراض نشاط مختلف اللجان القطاعية.



Publié le:2016-12-28 22:05:04

cadre-d789cca34b9c96af9a9c7abd264b2c7b-2016-12-28 22:05:04
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136091



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12931,1

  • (27/12)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 2,43110 DT        1$ =2,34272 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/12)   278,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2016 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136091 253|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires