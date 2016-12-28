صعوبات تهيئة المناطق الصناعية الجديدة في ولاية الكاف محور جلسة عمل جهوية

Mercredi 28 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-28 21:05:46

- خصصت الجلسة التي انعقدت اليوم الاربعاء بمقر ولاية الكاف، للنظر في أهم الصعوبات والعراقيل التي تواجهها المشاريع المتصلة بتهيئة المناطق الصناعية الجديدة المقررة لفائدة الجهة والبالغ عددها 5 مناطق.وتناول الحاضرون بالخصوص، النظر في مسألة العراقيل العقارية والصعوبات المتأتية من النسق البطيء لمشاريع الانجاز لبعض المناطق على غرار المنطقة الصناعية في "وادي الرمل" التي بلغت أشغال تهيئتها مرحلة متقدمة باستثناء اشغال التعبيد وإشغال انجاز النقطة الدائرية لمدخل المنطقة بسبب اعتراض أحد المواطنين على المشروع .وأعلن والى الجهة الشادلي بوعلاق أن ذات المنطقة شهدت تقدم إنجاز كل العناصر مما مكن من انتصاب 3 باعثين اثنان في مجال الحجارة الرخامية والثالث في مجال تعليب زيت الزيتون المعد للتصدير، حسب قوله.وبخصوص بقية المشاريع المبرمجة في هذا المجال، فهي تهم توسعة المنطقة الصناعية في الكاف (10 هك) وإنجاز المنطقة الجديدة في "المحاميد" ( 5ر46 هك) ومنطقة السرس والمنطقة الصناعية بالجريصة والتي تدخل ضمن القرارات التي اتخذتها رئاسة الحكومة لفائدة ولاية الكاف يوم 15 افريل الماضي فهي في مرحلة انهاء عقود البيع او انجاز الدراسات الفنية الاخيرة.ومن المنتظرأان تنطلق اشغال التهيئة لمحطة المحاميد خلال سنة 2017 ،في حين تمت برمجة منطقة السرس لسنة 2018 ،وفق ما ذكرة الرئيس المدير العام للمركب الصناعي و التكنولوجي بالكاف مهدي الكلاعي .أما بالنسبة للمنطقة الصناعية بالجريصة فقد ذكر المسؤول الفني بالبلدية عمر الطرابلسي ان البلدية وافقت على بيع قطعة ارض للوكالة العقارية الصناعية وانه سيقع قريبا إتمام العقد بين الطرفين على حد تعبيره تمهيدا لانطلاق اشغال التهيئة للمنطقة .