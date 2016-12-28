توننداكس يقفل معاملات الاربعاء على تطور بنسبة 17ر0 بالمائة

Mercredi 28 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-28 18:49:02

- اقفلت بورصة تونس للاوراق المالية معاملات، الاربعاء، في المنطقة الخضراء اذ سجل مؤشرها المرجعي "توننداكس" تطورا بنسبة 17ر0 بالمائة وسط حجم تبادل بلغ 749ر13 مليون دينار، حسب التحليل اليومي للوسيط بالبورصة "ميناكابتل".واستحوذ التجاري بنك على اكبر نسبة تبادل ب424ر2 مليون دينار بسعر تداول بلغ 90ر26 دينار للسهم الواحد.وبخصوص اداء الاسهم تصدرت اسمنت بنزرت قائمة الارتفاعات بزيادة بنسبة 95ر5 بالمائة (38ر3 دينار) تليها الشركة التونسية للصناعات الصيدلية ب44ر4 بالمائة (05ر7 دينار).كما اقفلت سرفيكوم على تطور بنسبة 20ر3 بالمائة (30ر10 دينار) وارتقت اسهم كل من الشركة التونسية للبنك وسيرياليس بنسب بلغت على التوالي 89ر2 بالمائة (91ر3 دينار) و81ر2 بالمائة (11ر5 دينار).في المقابل خسر بنك تونس والامارات 50ر4 بالمائة (51ر15 دينار) وانخفضت البان بنسبة 26ر4 بالمائة (82ر3 دينار) وتراجعت الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية بنسبة 21ر4 بالمائة (05ر2 دينار).وانهت كل من اكزابيت والشركة العقارية التونسية السعودية على تراجع بنسبة بلغت على التوالي 96ر2 بالمائة (26ر4 دينار) و71ر2 بالمائة (15ر2 دينار).