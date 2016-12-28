انقطاع واضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب ببعض المناطق التابعة لمعتمدية المحمدية من ولاية بن عروس

Mercredi 28 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-28 20:05:22

- اعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمناطق حي السلام وحي بوخروف وحي حشاد وحي بو عكروشة وحي المقطع وحي الامان من معتمدية المحمدية من ولاية بن عروس واضطرابات ببقية المناطق، وذلك غدا الخميس 29 ديسمبر 2016 بداية من الساعة العاشرة صباحا الى غاية الساعة الثانية بعد الزوال من نفس اليوم.وارجعت الشركة هذا الانقطاع الى عطب طارئ على القناة الرئيسية لجلب المياه بمنطقة فوشانة، وفق بلاغ لها الاربعاء.