شاب يتسلق ''المنقالة'' و يهدد بإلقاء نفسه ويطالب باستقدام فرقة موسيقية الى تونس

Mercredi 28 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-28 18:05:48

- أفادت وزارة الداخلية انه على اثر صعود احد الشبان اليوم الاربعاء 28 ديسمبر 2016 للساعة المنتصبة في وسط ساحة 14 جانفي بالعاصمة ورفع لافتة كتبت عليها شعارات مجّد فيها إحدى الفرق الموسيقية الغربية ومطالبته باستقدام هذه الفرقة الى تونس تولت الوحدات الامنية التفاوض مع هذا الشاب وإقناعه بالنزول.وأكدت الداخلية في بلاغها انه تم انزال الشاب باستعمال رافعة خاصة من قبل وحدات الحماية المدنية نُقل على اثرها المعني بالأمر لمزيد التحري والبحث.وقد رفع الشاب لافتة كتب عليها " "سلام..(PNP ..je t'aime (PNL Peace and Love".