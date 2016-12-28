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Insolite

شاب يتسلق ''المنقالة'' و يهدد بإلقاء نفسه ويطالب باستقدام فرقة موسيقية الى تونس

Mercredi 28 Decembre 2016
بــاب نــات - أفادت وزارة الداخلية انه على اثر صعود احد الشبان اليوم الاربعاء 28 ديسمبر 2016 للساعة المنتصبة في وسط ساحة 14 جانفي بالعاصمة ورفع لافتة كتبت عليها شعارات مجّد فيها إحدى الفرق الموسيقية الغربية ومطالبته باستقدام هذه الفرقة الى تونس تولت الوحدات الامنية التفاوض مع هذا الشاب وإقناعه بالنزول.

وأكدت الداخلية في بلاغها انه تم انزال الشاب باستعمال رافعة خاصة من قبل وحدات الحماية المدنية نُقل على اثرها المعني بالأمر لمزيد التحري والبحث.
وقد رفع الشاب لافتة كتب عليها " "سلام..(PNP ..je t'aime (PNL Peace and Love".




Publié le:2016-12-28 18:05:48

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1 de 1 commentaires pour l'article 136083

Zouze2004  (France)  |Mercredi 28 Decembre 2016 à 18h 40m |           
المنقالة هذه ككل شيء في تونس لا تتوفر فيها معايير أسلامة سهلة التسلق غير مراقبة وليست جميلة ولا أنيقة المهندس لعملها يرحم عمي



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