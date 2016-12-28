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Economie

وزير النقل يقر بتعرض حواجز السكك الحديدية لعمليات تخريب ممنهجة تهدد السلامة البشرية

Mercredi 28 Decembre 2016
بــاب نــات - أقر وزير النقل أنيس غديرة، الاربعاء، بتعرض حواجز السكك الحديدية وأضوائها الى عمليات تخريب ممنهجة فضلا عن سرقة النحاس الموجودة فيها داعيا المواطنين الى الحد من هذه الظاهرة التى تهدد السلامة البشرية.

وأعلن الوزير، لدى زيارته بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس، جرحى حادث اصطدام قطار بحافلة مزدوجة على مستوى جبل الجلود من ولاية بن عروس، أن الوزارة ستعمل على تركيز 40 حاجزا الكترونيا جديدا في مختلف الجهات وخاصة في النقاط السوداء بكلفة جملية تناهز 12 مليون دينار.
وبين غديرة ان 80 بالمائة من حوادث المرور ناجمة عن أخطاء بشرية مشيرا إلى صعوبة وضع حراس في كل التقاطعات نظرا لتواجد 1200 حاجز مجهز للسكك الحديدية و1000 حاجز عشوائي في تونس.
وأفاد الوزير ان عمليات الصيانة للسكك متواصلة مؤكدا ان ضمان سلامة المواطن في كل أنماط النقل البري والبحري والجوي تعد من اولويات الوزارة.
وأشار غديرة إلى إحداث خلية أزمة ستعمل بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة للإحاطة بالجرحى وعائلات الضحايا علاوة على لجنة لمتابعة الحادث وتحديد المسؤوليات.
وبينت وزيرة الصحة سميرة مرعي، من جهتها، أن هذا الحادث قد أدى حسب حصيلة محينة الى 46 جريحا و5 قتلى مشيرة الى وجود حالات حرجة في مستشفى الأطفال بباب سعدون.
ولفتت الوزيرة الى انه تم توزيع الجرحى حسب الحالات والاصابات على عدة مستشفيات من بينهم مستشفى شارل نيكول والمستشفى العسكري ومركز الاصابات والحروق البليغة ببن عروس وغيره مؤكدة تدخل الاطار الطبي والاسعاف على عين المكان وفي الوقت اللازم.



Publié le:2016-12-28 13:22:45

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4 de 4 commentaires pour l'article 136073

Lechef  ()  |Mercredi 28 Decembre 2016 à 14h 05m | Par           
Ces systèmes dse protection sont obligatoires et ils devraient y avoir partout. En fait il est extrêmement dangereux de ne pas être avisé des passages des trains à tout moment de la journée. Donc ceci est un moyen de sécurité à respecter.

Abstract1  (Tunisia)  |Mercredi 28 Decembre 2016 à 13h 58m |           
و الله قطاع النقل في تونس يدمي القلب، من حيث الخدمات و من حيث السلامة. المواطن المتوسط يعاني في معانات زرقة كل يوم و حياتو مهددة. يلزم إصلاح سريع و جذري لهذا القطاع الحساس. موش نستناو لين تصير كارثة أليمة كيف هذي.

Mouatin  (Tunisia)  |Mercredi 28 Decembre 2016 à 13h 39m |           
Le ministre n'a réagi que lorsque le mal est fait et à savoir encore, la notion de prévenir mieux que guérir n'existe pas.

Kamelwww  (France)  |Mercredi 28 Decembre 2016 à 13h 34m |           
يا سيد الوزير، إذا كنت عاجزا عن حماية الإنجازات والتجهيزات فما الفائدة منك ! عليك الإستقالة واترك مكانك لمن يريد أن يشتغل بكل جرأة ومسؤولية.
تعليقك يشبه التعليق الصحفي على الأحداث. نحن نعرف قضية النهب والتخريب وسرقة النحاس منذ سنة 2011، الذي يهمنا هو كيف نتصدى لهؤلاء ! ويبدو أنك ليس لديك ما تقدمه في هذا المجال. إذا، انت لست في المكان المناسب، إخجل يا أخي وارحل.



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