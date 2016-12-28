وزير النقل يقر بتعرض حواجز السكك الحديدية لعمليات تخريب ممنهجة تهدد السلامة البشرية

Mercredi 28 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-28 13:22:45

- أقر وزير النقل أنيس غديرة، الاربعاء، بتعرض حواجز السكك الحديدية وأضوائها الى عمليات تخريب ممنهجة فضلا عن سرقة النحاس الموجودة فيها داعيا المواطنين الى الحد من هذه الظاهرة التى تهدد السلامة البشرية.وأعلن الوزير، لدى زيارته بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس، جرحى حادث اصطدام قطار بحافلة مزدوجة على مستوى جبل الجلود من ولاية بن عروس، أن الوزارة ستعمل على تركيز 40 حاجزا الكترونيا جديدا في مختلف الجهات وخاصة في النقاط السوداء بكلفة جملية تناهز 12 مليون دينار.وبين غديرة ان 80 بالمائة من حوادث المرور ناجمة عن أخطاء بشرية مشيرا إلى صعوبة وضع حراس في كل التقاطعات نظرا لتواجد 1200 حاجز مجهز للسكك الحديدية و1000 حاجز عشوائي في تونس.وأفاد الوزير ان عمليات الصيانة للسكك متواصلة مؤكدا ان ضمان سلامة المواطن في كل أنماط النقل البري والبحري والجوي تعد من اولويات الوزارة.وأشار غديرة إلى إحداث خلية أزمة ستعمل بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة للإحاطة بالجرحى وعائلات الضحايا علاوة على لجنة لمتابعة الحادث وتحديد المسؤوليات.وبينت وزيرة الصحة سميرة مرعي، من جهتها، أن هذا الحادث قد أدى حسب حصيلة محينة الى 46 جريحا و5 قتلى مشيرة الى وجود حالات حرجة في مستشفى الأطفال بباب سعدون.ولفتت الوزيرة الى انه تم توزيع الجرحى حسب الحالات والاصابات على عدة مستشفيات من بينهم مستشفى شارل نيكول والمستشفى العسكري ومركز الاصابات والحروق البليغة ببن عروس وغيره مؤكدة تدخل الاطار الطبي والاسعاف على عين المكان وفي الوقت اللازم.