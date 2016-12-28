السلطات السعودية لم تمنع إستيراد الدواجن ومنتوجاتها من تونس (بلاغ وزارة الفلاحة)

وشددت على أن الوضع الصحي يتسم بالإستقرار منذ ظهور حالة أنفلونزا الطيور ببحيرة إشكل عند الطيور البرية ولم يقع تسجيل حالات مرضية أخرى عند الطيور المهاجرة ، ولا أي حالة مرضية في منشآت تربية الدواجن العائلية والصناعية بالبلاد التونسية.
وطبقا لقانون الصحة لحيوانات اليابسة الصادر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وخاصة النقطة الثامنة من الفصل 1.4.10، لا يمكن للبلدان الأعضاء إتخاذ إجراءات وتدابير تقييدية تجارية إزاء الدواجن ومنتجاتها عند ظهور المرض عند الحيوانات البرية.
وبالتالي لا يؤثر ظهور حالة أنفلونزا الطيور عند الطيور البرية بتونس على المبادلات التجارية العالمية للحيوانات ومنتجاتها.
Publié le:2016-12-28 13:14:38
Par:bounouh (Tunisia )
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