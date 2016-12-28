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Economie

السلطات السعودية لم تمنع إستيراد الدواجن ومنتوجاتها من تونس (بلاغ وزارة الفلاحة)

Mercredi 28 Decembre 2016
بــاب نــات - نفت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها، ما تم تداوله من طرف بعض المواقع الإلكترونية وبعض الصحف من أخبار حول قرار سلطات المملكة العربية السعودية منع استيراد الدواجن ومنتجاتها ذات أصل تونسي بعد الإعلان عن ظهور مرض أنفلونزا الطيور لدى الطيور البرية ببحيرة إشكل ببنزرت وأوضحت الوزارة أن السلطات التونسية لم تتلق أي إشعار حول منع رسمي من طرف السلطات البيطرية السعودية لاستيراد الدواجن ومنتجاتها ذات أصل تونسي إلى المملكة العربية السعودية.

وشددت على أن الوضع الصحي يتسم بالإستقرار منذ ظهور حالة أنفلونزا الطيور ببحيرة إشكل عند الطيور البرية ولم يقع تسجيل حالات مرضية أخرى عند الطيور المهاجرة ، ولا أي حالة مرضية في منشآت تربية الدواجن العائلية والصناعية بالبلاد التونسية.
وطبقا لقانون الصحة لحيوانات اليابسة الصادر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وخاصة النقطة الثامنة من الفصل 1.4.10، لا يمكن للبلدان الأعضاء إتخاذ إجراءات وتدابير تقييدية تجارية إزاء الدواجن ومنتجاتها عند ظهور المرض عند الحيوانات البرية.
وبالتالي لا يؤثر ظهور حالة أنفلونزا الطيور عند الطيور البرية بتونس على المبادلات التجارية العالمية للحيوانات ومنتجاتها.



Publié le:2016-12-28 13:14:38

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