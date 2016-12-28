السبسي تعليقا على حادث القطار: لا بد من تحديد المسؤوليات ..ومش معقول يكونوا مسؤولين على مصلحة ويرقدوا

وكان الحادث المتمثل في اصطدام قطار بحافلة ركاب قادمة من نابل على مستوى جبل الجلود قد أسفر عن 5 قتلى و 52 جريح.
وانتقد الباجي فى تصريح اعلامي "غياب الحواجز والاشارات الضوئية فى مكان الحادث ،قائلا مش معقول ...هاذي مشاكل متاع القرن الماضي وأحنا فى القرن 21 ونسعى للالتحاق بالدول المتقدمة.
وشدد الباجي القائد السبسي على ضرورة تحديد المسؤوليات قائلا "يكفي مل الامور المسيبة"وفق تعبيره.
قبل أن يتابع قائلا "مش معقول يكونوا مسؤولين على مصلحة ويرقدوا ...".
Publié le:2016-12-28 13:53:58
Par:bounouh (Tunisia )
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