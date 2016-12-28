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Politique

السبسي تعليقا على حادث القطار: لا بد من تحديد المسؤوليات ..ومش معقول يكونوا مسؤولين على مصلحة ويرقدوا

Mercredi 28 Decembre 2016
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بــاب نــات - تنقل رئيس الجمهورية صباح اليوم الى مستشفى الحروق والإصابات البليغة ببن عروس لمتابعة حالة جرحى الحادث الأليم الذي جدّ صباح اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2016 بمنطقة جبل الجلود ويطلع على ظروف الإسعاف والإحاطة النفسية بعائلات الجرحى والقتلى .
وكان الحادث المتمثل في اصطدام قطار بحافلة ركاب قادمة من نابل على مستوى جبل الجلود قد أسفر عن 5 قتلى و 52 جريح.

وانتقد الباجي فى تصريح اعلامي "غياب الحواجز والاشارات الضوئية فى مكان الحادث ،قائلا مش معقول ...هاذي مشاكل متاع القرن الماضي وأحنا فى القرن 21 ونسعى للالتحاق بالدول المتقدمة.
وشدد الباجي القائد السبسي على ضرورة تحديد المسؤوليات قائلا "يكفي مل الامور المسيبة"وفق تعبيره.
قبل أن يتابع قائلا "مش معقول يكونوا مسؤولين على مصلحة ويرقدوا ...".













Publié le:2016-12-28 13:53:58

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5 de 5 commentaires pour l'article 136071

Adnen Housseini  (Tunisia)  |Mercredi 28 Decembre 2016 à 13h 48m | Par           
صحة النوم بابا

Abid_Tounsi  (United States)  |Mercredi 28 Decembre 2016 à 13h 36m |           
عجيبة حقا هي طريقة السبسي في مخاطبة الإعلاميين!!!!
لا شيء فسر عنتريته تجاههم و سكوتهم تجاهه إلا كونه يعلم جيدا أنهم إعلام مجاري و لا وزن لهم تماما تماما كما قال ذات يوم.
تذكروا جيدا يوم لطم بوغلاب بالأوراق على وجهه : و الحقيقة لا يستحق غير ذلك.

Devil  (France)  |Mercredi 28 Decembre 2016 à 13h 34m |           
Le revoilà lui...ça fait un bail lik wa7cha ya boj !

Kamelwww  (France)  |Mercredi 28 Decembre 2016 à 13h 27m |           
والله لو كان في البلاد قانون حضاري مسؤول عن سلامة المواطنين لتم سحب نصف رخص السياقة التي تم الحصول عليها بطرق شيطانية.
أضف إلى ذلك عقلية التهور التي يمتاز بها التونسي في القيادة.
ولا أنسى التسيب والتراخي في العمل الذي أكدنا عليه عديد المرات.
ضحايا وجرحى وعائلات منكسرة وأمهات ثكلى ... الأمر أصبح لا يحتمل.

Addel  (Tunisia)  |Mercredi 28 Decembre 2016 à 13h 16m |           
نفس الكلام يتعاود
قداش من حادث صار في ٢٠١٦
تسيب و استهتار في جميع المجالات السلامة المرورية و مستعملي الالات الموت و القتل السيارات الشاحنات الحافلات القطارات
قانون الطرقات متاع عام ٨٠ وقت البلاد كان فيها ٢٠٠٠٠ سيارة لا يصلح في عام ٢٠١٦



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