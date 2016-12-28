السبسي تعليقا على حادث القطار: لا بد من تحديد المسؤوليات ..ومش معقول يكونوا مسؤولين على مصلحة ويرقدوا

Mercredi 28 Decembre 2016

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بــاب نــات





Publié le:2016-12-28 13:53:58

- تنقل رئيس الجمهورية صباح اليوم الى مستشفى الحروق والإصابات البليغة ببن عروس لمتابعة حالة جرحى الحادث الأليم الذي جدّ صباح اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2016 بمنطقة جبل الجلود ويطلع على ظروف الإسعاف والإحاطة النفسية بعائلات الجرحى والقتلى .وكان الحادث المتمثل في اصطدام قطار بحافلة ركاب قادمة من نابل على مستوى جبل الجلود قد أسفر عن 5 قتلى و 52 جريح.وانتقد الباجي فى تصريح اعلامي "غياب الحواجز والاشارات الضوئية فى مكان الحادث ،قائلا مش معقول ...هاذي مشاكل متاع القرن الماضي وأحنا فى القرن 21 ونسعى للالتحاق بالدول المتقدمة.وشدد الباجي القائد السبسي على ضرورة تحديد المسؤوليات قائلا "يكفي مل الامور المسيبة"وفق تعبيره.قبل أن يتابع قائلا "مش معقول يكونوا مسؤولين على مصلحة ويرقدوا ...".