توننداكس يرتفع ب01ر0% فى افتتاح حصة الاربعاء

Mercredi 28 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-28 12:38:18

- افتتحت بورصة تونس معاملات، حصة الاربعاء فى ارتفاع طفيف بنسبة 01ر0 بالمائة ليبلغ 52ر5447 نقطة وسط حجم مبادلات بقيمة 607ر5 مليون دينار، حسب تحليل الوسيط بالبورصة "مينا كابتال".وارتفعت اسهم المعامل الالية بالساحل بنسبة 94ر4 بالمائة (91ر1 دينار) تلتها اسهم شركة اسمنت قرطاج ومصنع الورق الخشبي بالجنوب بنسبة على التوالي 13ر3 بالمائة (3.29 دينار) و76ر2 بالمائة 34ر3 دينار).وفى المقابل تراجعت اسهم هيكزابايت بنسبة 96ر2 بالمائة (26ر4 دينار) متبوعة باسهم الشركة العقارية التونسية السعودية والسكني التى تقلصت بنسب على التوالي 71ر2 بالمائة (15ر2 دينار) و06ر2 بالمائة (80ر3 دينار).