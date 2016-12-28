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Economie

موسم التخفيضات لسنة 2017 بداية من غرة فيفري2017

Mercredi 28 Decembre 2016
بــاب نــات - تعلم وزارة الصناعة والتجارة العموم في بلاغ لها، بإنطلاق الدورة الشتوية لموسم التخفيضات لسنة 2017 بداية من غرة فيفري 2017 وتذكر الوزارة بهذه المناسبة بضرورة التقيد خاصة بأحكام القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 والمتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري.

كما تذكر الوزارة بحق المستهلك في الإنتفاع بتخفيضات لا تقل عن الـ 20 بالمائة وبحقه في الفوترة والضمان وخدمات ما بعد البيع.



Publié le:2016-12-28 12:25:36

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