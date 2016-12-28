تصاعد وتيرة الاحتجاجات بمعتمدية جلمة تنديدا برداءة الوضع الصحي بالجهة اثر وفاة تلميذ الباكالوريا في حادث مرور

Mercredi 28 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-28 15:04:08

- تصاعدت وتيرة الاحتجاجات بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد اثر الحادث الذي اودى بحياة تلميذ الباكالوريا يوم 25 ديسمبر الجاري وذلك على خلفية اتهامات وجهتها عائلة الهالك وممثلين عن المجتمع المدني الى السلطات المحلية والجهوية بخصوص "رداءة الخدمات الصحية بالمستشفى المحلي بجلمة".ولفت سالم نصيري كاتب عام النقابة الاساسية للصحة بالمستشفى المحلي الطاهر بوزريبة بجلمة في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة الى ان وضع القطاع الصحي "سيء للغاية لاسيما في ظل نقص الاطار شبه الطبي وعدم التزام الاطار الطبي بالعمل المسترسل اليومي و نقص التجهيزات الحديثة بقسم الاستعجالي وبعدد سواق سيارات الاسعاف فضلا عن نقص بعض الادوية الخاصة بالأمراض المزمنة .وللاشارة خاض اعوان واطارات المستشفى المحلي الطاهر بوزريبة بجلمة سلسلة من الوقفات الاحتجاجية بالمستشفى خلال شهري جويلية و اوت 2016 للتنديد بتردي الوضع الصحي في المستشفى والمطالبة بتوفير التجهيزات والاطار الطبي وشبه الطبي وبالاسراع في انجاز مشروع مستشفى صنف "ب" الذي رصد لفائدة الجهة ولا يزال معطل منذ سنة 2012 وكان المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد محمد زاهر احمدي قد ذكر في تصريح سابق بتاريخ 24 اكتوبر 2016 لمراسلة (وات) ان "اشكالات عقارية كانت وراء تعطل انجاز مشروع احداث مستشفى صنف "ب" بمعتمدية جلمة وقد تم تجاوز هذه الاشكالات على مستوى وزاري واعداد كل معطيات الملف المرجعي والتدقيق فيها مع المصالح المعنية على غرار التجهيز وشبكات الكهرباء والتطهير واستغلال وتوزيع المياه ويعتبر المشروع في مرحلة الدراسات التي من المنتظر ان تدوم بين 6 اشهر وسنة".ومن جانب اخر بين الكاتب العام بالاتحاد المحلي للشغل بجلمة المولدي القراوي ان الوضع في جلمة لا يحتمل المزيد من التهميش ولا بد من العمل على تحقيق مطالب ابناء الجهة المتمثلة في الاستحقاقات الصحية و الخدماتية على غرار توفير شباك موحد للخدمات اضافة الى اعطاء الجهة نصيبها من التنمية والتشغيل.من جهته افاد محمد زياد دعلول معتمد جلمة ان اهم المشاريع في قطاع الصحة المبرمج احداثها بالجهة تتمثل في احداث مركز صحة اساسية صنف 2 بالازيرق بتكلفة 161 الف دينار وقد تم استكمال اشغاله ليدخل حيز التنفيذ بداية سنة 2017 ومن المنتظر ايضا احداث مركزي صحة اساسية بكل من منطقتي الفالتة والابيض بكلفة مائتي مليون لكل مشروع كما ستتم صيانة مركز الصحة الاساسية بمنطقة الحوية المتوقف عن العمل منذ سنة 2011 بتكلفة قدرت ب 45 الف دينار.