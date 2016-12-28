ضبط 15 شخصا في محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة بسواحل الهوارية

Mercredi 28 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-28 12:22:40

- تمكنت وحدات الحرس الوطني يوم أمس الثلاثاء، من ضبط 15 شخصا أصيلي ولايتي مدنين وتطاوين، بغابة قريبة من سواحل معتمدية الهوارية من ولاية نابل اعترفوا أنّهم كانوا بصدد التحضير لعملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا انطلاقا من سواحل الجهة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 6 و8 آلاف دينار للمجتاز الواحد وأشارت وزارة االداخلية في بلاغ اصدرته اليوم الاربعاء أن الموقوفين تتراوح اعمارهم بين 18 و52 سنة كما تم حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره "2220 أورو" وسيارة يستعملونها في تنقلهم.واضاف البلاغ ان النيابة العمومية، أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنزل تميم بالاحتفاظ بكافة أفراد المجموع وحجز السيارة والعملة الأجنبية.