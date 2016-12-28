Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Sert El Hob  
Régions

ضبط 15 شخصا في محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة بسواحل الهوارية

Mercredi 28 Decembre 2016
بــاب نــات - تمكنت وحدات الحرس الوطني يوم أمس الثلاثاء، من ضبط 15 شخصا أصيلي ولايتي مدنين وتطاوين، بغابة قريبة من سواحل معتمدية الهوارية من ولاية نابل اعترفوا أنّهم كانوا بصدد التحضير لعملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا انطلاقا من سواحل الجهة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 6 و8 آلاف دينار للمجتاز الواحد وأشارت وزارة االداخلية في بلاغ اصدرته اليوم الاربعاء أن الموقوفين تتراوح اعمارهم بين 18 و52 سنة كما تم حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره "2220 أورو" وسيارة يستعملونها في تنقلهم.
واضاف البلاغ ان النيابة العمومية، أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنزل تميم بالاحتفاظ بكافة أفراد المجموع وحجز السيارة والعملة الأجنبية.




Publié le:2016-12-28 12:22:40

cadre-a434ca3decefbf659964eabcd73540dc-2016-12-28 12:22:40
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136065



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12889,5

  • (26/12)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 2,42172 DT        1$ =2,33897 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26/12)   344,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2016 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136065 157|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires