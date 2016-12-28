رئيس حكومة الوفاق الليبي يؤكد النية لاعتماد طرق جديدة في المبادلات التجارية مع تونس بداية العام الجديد

Mercredi 28 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-28 12:08:48

- اكد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج خلال زيارة الى معبر راس جدير الحدودي من جانبه الليبي النية لاعتماد طرق جديدة في المبادلات التجارية مع تونس مضيفا ان بداية العام الجديد ستحمل معها انفراجا في الازمة الحالية.هذا وافادت اذاعة تطاوين ان السراج شدد على حسن العلاقات الليبية التونسية مؤكدا على تاريخية الاخوة بين الشعبين السشقيقين والتي قال انها لا يمكن ان تتاثر باي شكل من الاشكال بما تاتيه بعض الاطراف المعزولة من ممارسات من هنا وهناك.واعطى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج توصياته بالاستعداد لاعادة النشاط التجاري بين البلدين الى طبيعته عبر بوابة راس جدير الحدودية غير ان الامر سيكون بنظام جديد وطرق حديثة ووسائل عصرية تضمن حقوق جميع الاطراف مشيرا في ذات الوقت الى ان ذلك سيرى النور خلال الايام القادمة وهو ما فسره بعض المهتمين بالشان الليبي بان انطلاق العمل الفعلي بهذه الاجراءات الجديدة سيتم في مستهل العام الجديد في انتظار تاكيد هذه الخطوة من الجهات الرسمية من البلدين وفق افادة اذاعة تطاوين.