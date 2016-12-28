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بالصور:راشد الغنوشي ويوسف الشاهد يحضران حفل زواج كاتبة الدولة سيدة الونيسي
Mercredi 28 Decembre 2016
بــاب نــات
- احتفلت مساء الثلاثاء عضوة المكتب التنفيذي لحركة النهضة و كاتبة الدولة المكلفة بالتكوين المهنى والمبادرة الخاصة سيدة الونيسي بعقد قرانها على أمان الله الجوهري بقصر السعادة بالمرسى .
وقد حضر الحفل رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس حركة النهضة وعدد من الوزراء.
Publié le:2016-12-28 11:44:50
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