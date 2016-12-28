بالصور:راشد الغنوشي ويوسف الشاهد يحضران حفل زواج كاتبة الدولة سيدة الونيسي

Mercredi 28 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-28 11:44:50

- احتفلت مساء الثلاثاء عضوة المكتب التنفيذي لحركة النهضة و كاتبة الدولة المكلفة بالتكوين المهنى والمبادرة الخاصة سيدة الونيسي بعقد قرانها على أمان الله الجوهري بقصر السعادة بالمرسى .وقد حضر الحفل رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس حركة النهضة وعدد من الوزراء.