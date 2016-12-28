الشركة الوطنية للسكك الحديدية تفتح تحقيقا حول حادث اصطدام حافلة بقطار بجبل الجلود

Mercredi 28 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-28 11:25:48

- أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أنها فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث الذي طرأ على الساعة 6 و15 دقيقة جراء اصطدام حافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بنابل بالقطار عدد 6/51 الرابط بين تونس والقلعة الخصبة وذلك بين محطتي جبل الجلود وبئر القصعة على مستوى التقاطع بالنقطة الكيلومترية 4+600 .وأسفر الحادث مبدئيا عن وفاة 5 أشخاص وإصابة عدد من الجرحى كانوا على متن الحافلة.