الشركة الوطنية للسكك الحديدية تفتح تحقيقا حول حادث اصطدام حافلة بقطار بجبل الجلود

بــاب نــات
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أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أنها فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث الذي طرأ على الساعة 6 و15 دقيقة جراء اصطدام حافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بنابل بالقطار عدد 6/51 الرابط بين تونس والقلعة الخصبة وذلك بين محطتي جبل الجلود وبئر القصعة على مستوى التقاطع بالنقطة الكيلومترية 4+600 .
وأسفر الحادث مبدئيا عن وفاة 5 أشخاص وإصابة عدد من الجرحى كانوا على متن الحافلة.
Publié le:2016-12-28 11:25:48
Par:citizenvoice (Tunisia )
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