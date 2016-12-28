اليوم اختتام سلسلة الإضرابات الإقليمية للمعلمين والأساتذة

Mercredi 28 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-28 11:13:26

- تختتم اليوم الاربعاء سلسلة الإضرابات الإقليمية التي ينفذها المعلمون والأساتذة بصفة دورية. الاضراب يشمل اليوم كافة المؤسسات التربوية العمومية بولايات تطاوين ومدنين وقفصة وتوزر وقبلي.