Publié le:2016-12-28 11:13:26
اليوم اختتام سلسلة الإضرابات الإقليمية للمعلمين والأساتذة
Mercredi 28 Decembre 2016
بــاب نــات - تختتم اليوم الاربعاء سلسلة الإضرابات الإقليمية التي ينفذها المعلمون والأساتذة بصفة دورية. الاضراب يشمل اليوم كافة المؤسسات التربوية العمومية بولايات تطاوين ومدنين وقفصة وتوزر وقبلي.
Publié le:2016-12-28 11:13:26
Publié le:2016-12-28 11:13:26
cadre-49b5ae12aa11e9ea8de3b1c1b9b8fd85-2016-12-28 11:13:26
En continu
- Hier 23:10 مطالبة بالتسريع بإحداث صندوق التنمية والتشغي
- Hier 22:07 النجم السحلي : الفرنسي هوبار فيلود يعوض فوز
- Hier 22:03 معتصمو باردو لتفعيل العفو العام ينظمون وقفة
- Hier 22:02 كتلة نداء تونس تعلن رفضها القاطع لعودة الإره
- Hier 21:09 مهنيو الصيد البحري في ولاية المنستير يطالبون
- Hier 20:05 اتخاذ جملة من الاجراءات لتجنب انقطاع الماء ا
- Hier 19:43 حجز 550 كغ من المواد الغذائية منها 268 كغ من
- Hier 19:41 الدورة 49 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز من 1
- Hier 19:16 الحجوزات في فنادق ولاية توزر فاقت 80 بالمائة
- Hier 18:57 جولة في صفحات المواقع الاخبارية الالكترونية
- Hier 18:54 الجلسة الثالثة للمفاوضات الاجتماعية في القطا
- Hier 18:44 رئيس البرلمان يؤكد في لقائه بالطلبة الأفارقة
- Hier 18:42 تعنيف امرأة رفضت اخلاء مقعدها بقطار برج الس
- Hier 18:24 نقابتا التعليم الاساسي والثانوي تعارضان دعوة
- Hier 18:14 المؤتمر الوطني للشباب - 6 ورشات لتقديم المقت
- Hier 18:11 السفير القطري الجديد يقدم أوراق اعتماده
- Hier 16:56 جولة في صفحات المواقع الاخبارية الالكترونية
- Hier 16:50 القناة الوطنية الأولى تكتسي ثوبا جديدا مع بد
- Hier 16:04 معرض تشكيلي تنظمه جمعية مرضى السرطان بتونس
- Hier 15:28 المنتخب التونسي لكرة القدم المصغرة مع نظيره
- Hier 15:26 عدد من الناجحين في مناظرة منجم الفسفاط بالم
- Hier 15:21 أكثر من 45 بالمائة من الشباب التونسي يفكرون
- Hier 15:05 8ر3 مليون دينار حجم الاستثمارات الفلاحية ال
- Hier 14:53 تراجع الاستثمار الخارجي ب6،9 بالمائة خلال 1
- Hier 14:44 ياسين العياري: لعنة الله على السلطة الي تخل
- Hier 14:41 الغرفة النقابية لمنتجي الأفلام الطويلة تطالب
- Hier 14:10 تواصل الاحتجاجات بمنطقة السلامة من معتمدية ب
- Hier 13:24 القصرين: اصابة 11 شخصا في حادث انقلاب حافلة
- Hier 12:59 حزب الوطد يعقد ندوة صحفية غدا الأربعاء لتسلي
- Hier 12:51 إيقاف فتاة في ما يعرف ''بقضية زرمدين'' وإحا
- Hier 12:37 إنقاذ ثلاثة أشخاص وتواصل عمليات التمشيط للب
- Hier 11:40 صابر الوسلاتي : بابا نوال زار سياسيي تونس من
- Hier 11:30 صحيفة جزائرية : الجزائر ترفض وساطة اقترحها م
- Hier 11:26 الإطاحة بشبكة تنشط في مجال الإتجار بالمخدرات
- Hier 11:20 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
Indicateurs Banque Centrale
Tunis
Où nous suivre
(171225) الأزهر العكرمي يكشف: صاحب قناة تلف
(158866) نوفل الورتاني لمعز الجودي مكان زرا
(135564) الجزيرة الوثائقية تبث تحقيقا حول
(110871) عفاف الغربي لمعز الجودي: ماهذا الح
(104575) بسيس يرد بقوة على منتقديه... ألا
Par:uniret (France )
Sur: نوفل الورتاني: القناة التونسية التي كانت سباقة في اعلان تورط الموساد في اغتيال الشهيد الزواري هي من سهلت عمل مراسل القناة العاشرة