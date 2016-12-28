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اليوم اختتام سلسلة الإضرابات الإقليمية للمعلمين والأساتذة

Mercredi 28 Decembre 2016
بــاب نــات - تختتم اليوم الاربعاء سلسلة الإضرابات الإقليمية التي ينفذها المعلمون والأساتذة بصفة دورية. الاضراب يشمل اليوم كافة المؤسسات التربوية العمومية بولايات تطاوين ومدنين وقفصة وتوزر وقبلي.




Publié le:2016-12-28 11:13:26

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