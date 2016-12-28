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4 وفيات و21 جريحا في اصطدام قطار بحافلة على مستوى سيدي فتح الله بجبل الجلود

Mercredi 28 Decembre 2016
بــاب نــات - أعلنت وزارة الداخلية اليوم أن حركة المرور على مستوى جبل الجلود ومقرين متعطلة بسبب الحادث الذي جـــد صباحا على مستوى منطقة جبل جلود على مستوى تقاطع السكة سيدي فتح الله جبل الجلود بالطريق الوطنية رقم 1 وتمثل فى اصطدام حافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بنابل بالقطار مما أسفر عن 4 وفيات و21 جريحا .
وطلبت الوزارة وادارة المرور من المواطنين تغيير طريقهم من أجل تسهيل اسعاف المصابين .




Publié le:2016-12-28 07:48:09

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