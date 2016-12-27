سوسة: استقالة جماعية لأعضاء مكتب الاتحاد الوطني الحر

وقال المتحدث ان القرار بالاستقالة ياتي خلفية انعدام التواصل بين قيادات الحزب والقواعد بالجهات والخلط بين العمل البرلماني والسياسي للحزب.
كما اكد رشاد مبروك ان غياب تفاعل رئيس الحزب سليم الرياحي مع برامج أعضاء المكتب و فقدان الثقة بين القيادة والمكتب الجهوي إضافة إلى تصريحات الرياحي المتعلقة بالتحاقه للمعارضة ومغادرة الحكم من اسباب الاستقالة.
جدير بالذكر ان وزير التجارة السابق محسن حسن قد اعلن استقالته من الاتحاد الوطني الحر لنفس الاسباب.
Publié le:2016-12-27 23:26:11
Par:nedimbs (Japan )
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