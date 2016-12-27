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Justice

قضية اغتيال بلعيد : قرار بالإفراج عن ثلاثة متهمين وتأجيل القضية إلى 25 أفريل القادم

Mardi 27 Decembre 2016
بــاب نــات - قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، خلال جلسة يوم الثلاثاء، الافراج عن ثلاثة متهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد، وتأجيل القضية إلى يوم 25 أفريل 2017 استجابة لطلب القائمين بالحق الشخصي، وفق ما أفاد به (وات)، سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية.

يشار إلى أن المتهمين المفرج عنهم هم أحمد بن عون ومحمد علي النعيمي ومعاذ حمايدية.
ويذكر أن محمد جمور، نائب أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (وطد) وعضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد، قال إن حزبه سيعقد يوم الأربعاء ندوة صحفية بالعاصمة، "لتسليط الضوء على معطيات جديدة في قضية بلعيد".
وتابع أن هيئة الدفاع ستتقدم بمطالب للدائرة الجنائية، من أجل سماع أطراف لها علاقة بملف الشهيد وبفرار المدعو "أبو بكر الحكيم"، قائلا في هذا الصدد إن حيثيات القضية تنطوي على "وجود تقصير، وربما تواطؤ من جهات رسمية، لتهريب المتهم أبو بكر الحكيم".



Publié le:2016-12-27 21:57:38

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1 de 1 commentaires pour l'article 136052

Mandhouj  (France)  |Mardi 27 Decembre 2016 à 22h 07m |           
من قتل شكري بلعيد ؟ من قتل البراهمي ؟ نريد معرفة الحقيقة . جلسة ثم تأجيل ، جلسة ثم تأجيل ... هذا لعب و خوف من الحقيقة .



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