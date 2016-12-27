مطالبة بالتسريع بإحداث صندوق التنمية والتشغيل في ولاية قابس

Mardi 27 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-27 23:10:15

- أكد الحاضرون خلال جلسة عمل انعقدت اليوم الثلاثاء في مقر ولاية قابس وخصصت لمتابعة الملف الخاص بإحداث صندوق للتنمية والتشغيل، على ضرورة أن يتم التسريع في تجسيم هذا المشروع الذي وقع الاعلان عنه في المجلس الوزاري المضيق المنعقد بالجهة في 25 جوان 2015.وأبرز عدد من الحاضرين في هذه الجلسة الأهمية التي يمكن أن يمثلها هذا الصندوق للجهة التي تعاني من نسبة بطالة مرتفعة تبلغ في معدلها العام 4ر24 بالمائة وتصل لدى الاطارات الى حوالي 36 بالمائة ،حيث يوجد بالجهة ،حسب المعطيات التي تم تقديمها في هذه الجلسة، قرابة 29 الف عاطلا عن العمل من بينهم ما يناهز الـ10 الاف من حاملي الشهادات العليا وهو ما جعل ولاية قابس في مقدمة الولايات التي فيها نسبة بطالة مرتفعة.وأكد عدد من المتدخلين خلال الجلسة، أن المنوال التنموي الحالي القائم على الصناعات الكيميائية يعد السبب الرئيسي في تفشي البطالة بالجهة وفي ضعف الاستثمار وأنه من الضروري تغيير هذا المنوال التنموي وإحداث آليات تحفز الشباب ورجال الاعمال على الاستثمار وبعث المشاريع ومن بينها صندوق التنمية والتشغيل وشركة للاستثمار وذلك على غرار ما هو موجود بالولايات المجاورة.يشار إلى أنه تم في هذه الجلسة التي انتظمت بإشراف والي قابس منجي ثامر، تقديم عرض تضمن تصورا لهذا الصندوق ولاسيما من حيث الاطراف التي يمكن أن تساهم فيه والفئات التي يمكن ان تنتفع بتدخلاته وهو تصور كان قد سبق تقديمه الى السلط المركزية المعنية.