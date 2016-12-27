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Justice

جمعية القضاة تستنكر اعتداء محام على قضاة إحدى الدوائر القضائية بمحكمة أريانة

Mardi 27 Decembre 2016
بــاب نــات - عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء، عن رفضه واستنكاره الشديد لما تعرضت له رئيسة الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة الابتدائية بأريانة وأعضائها من "اعتداء لفظي وتشكيك في حيادهم وتهديدات لهم بمكتب الدائرة من قبل أحد المحامين".

ودعت الجمعية، في بيان، رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس للتدخل لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة برد الاعتبار لوكيلة الرئيس وللقضاة المتعدى عليهم في هذه "الوقائع المشينة" وذلك على خلفية إصدار حكم تحضيري في إحدى القضايا المنشورة بالدائرة المذكورة.
واستنكرت جمعية القضاة هذه الواقعة واعتبرتها "سلوكا مخالفا للقانون ولأبسط أخلاقيات التعامل السليم بين القاضي والمحامي ولأساليب التعاطي القانوني مع الأحكام القضائية"، حسب نص البيان.



Publié le:2016-12-27 19:45:53

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