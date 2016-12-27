جمعية القضاة تستنكر اعتداء محام على قضاة إحدى الدوائر القضائية بمحكمة أريانة

ودعت الجمعية، في بيان، رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس للتدخل لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة برد الاعتبار لوكيلة الرئيس وللقضاة المتعدى عليهم في هذه "الوقائع المشينة" وذلك على خلفية إصدار حكم تحضيري في إحدى القضايا المنشورة بالدائرة المذكورة.
واستنكرت جمعية القضاة هذه الواقعة واعتبرتها "سلوكا مخالفا للقانون ولأبسط أخلاقيات التعامل السليم بين القاضي والمحامي ولأساليب التعاطي القانوني مع الأحكام القضائية"، حسب نص البيان.
Publié le:2016-12-27 19:45:53
Par:Elmejri (Switzerland ) Par Mobile
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