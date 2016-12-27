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حجز 550 كغ من المواد الغذائية منها 268 كغ من المرطبات بنابل

Mardi 27 Decembre 2016
بــاب نــات - ذكر مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي أن أعوان المراقبة الصحية تمكنوا منذ يوم السبت 10 ديسمبر الجاري وإلى غاية يوم أمس الاثنين، من حجز 550 كغ من المواد الغذائية منها 268 كغ مرطبات ومواد نصف مصنعة في محل عشوائي لصنع المرطبات و234 كغ من الأسماك واللحوم بمطعم سياحي.
وأضاف السليمي في تصريح اليوم الثلاثاء لمراسلة (وات) بالجهة، أنه تم اقتراح غلق 5 محلات لصنع وبيع المرطبات ونزل سياحي، مشيرا إلى أنه تم خلال نفس الفترة القيام بـ260 زيارة تفقد صحية أسفرت عن توجيه 181 إنذارا كتابيا لعدم توفر شروط حفظ الصحة، و أكد في ذات السياق إتمام الإجراءات القانونية الخاصة بإتلاف هذه المواد غير صالحة للاستهلاك.
وأوضح أن إدارة الصحة الوقائية بنابل أعدت برنامجا خصوصيا لتكثيف المراقبة الصحية للمؤسسات السياحية ومحلات صنع وبيع المرطبات ومحلات بيع الدواجن وذلك في إطار الاستعداد لحلول رأس السنة الإدارية الجديدة، مشيرا الى أنه تم تشكيل 16 فريقا محليا و2فرق جهوية تنشط كامل ايام الأسبوع وذلك بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشىرطة البلدية بالجهة.
أما بالنسبة لاحتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة (2017)، أبرز أنه تم وضع برنامج خاص يتمثل في تشكيل 8 فرق لقيام بعمليات المراقبة الصحية بالنزل السياحية والمطاعم والملاهي التي تنظم احتفالات بالمناسبة للتصدي للمخالفات الصحية، بحسب قوله.



Publié le:2016-12-27 19:43:48

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