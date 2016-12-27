الحجوزات في فنادق ولاية توزر فاقت 80 بالمائة استعدادا لرأس السنة الإدارية الجديدة وعطلة الشتاء

Mardi 27 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-27 19:16:58

- تجاوزت نسبة الحجوزات بالوحدات الفندقية ودور الضيافة في ولاية توزر 80 بالمائة وذلك بالنسبة الى ليلة رأس السنة الادارية الجديدة (2017) ومن المنتظر أن تتواصل بنسق ايجابي الى عطلة الشتاء باعتبار أن هذا الموسم واعد ويبشر بمؤشرات جيدة ، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة انور الشتوي مراسلة (وات) بالجهة.وأبرز أن الاستعدادات التي تقوم بها مصالح المندوبية لرأس السنة الادارية وعطلة الشتاء حثيثة من ذلك تكثيف عمليات التفقد وحث المؤسسات السياحية على الرفع من جودة خدماتها ،الى جانب ،تفقد منظومة حفظ الصحة والتأمين الذاتي وتفقد وكالات الاسفار والتدخل لتنظيف المسالك السياحية بالتنسيق مع البلديات المعنية.وأضاف أن المهرجان الدولي للواحات في دورته 38 ،التي تلتئم من 17 والى غاية 20 جانفي القادم، سيكون من المواعيد السياحية الهامة التي ستستقطب الزوار للجهة وستتميز الدورة الجديدة بعروض فرجوية متنوعة تتراوح بين فن الشارع والفن الشامل كالسينما والمسرح والسهرات الفنية التي يحييها نجوم من تونس والخارج.وأوضح الشتوي أن الوجهة السياحية بجهة الجريد عرفت خلال الفترة الماضية مؤشرات ايجابية ارتبطت اساسا بتوافد السياح التونسيين خلال العطل، حيث سجلت العشرية الاولى من شهر ديسمبر الجاري توافد 9232 سائحا وحققت 5899 ليلة مقضاة كما شهدت الجهة استضافة العديد من الوفود الصحفية من وسائل إعلام أجنبية مسموعة ومرئية ومكتوبة وبلغ عدد الصحفيين الاجانب الذين زاروا الجهة من شهر اكتوبر الى غاية اليوم 88 صحفيا من جنسيات مختلفة.وذكر أن مواقع عنق الجمل والواحات الجبلية فضاء طبيعيا لتصوير مجموعة من الاغاني من فنانين من الولايات المتحدة الامركية وكندا والبرتغال والمجر مما ساهم في الترويج لصورة ايجابية للوجهة السياحية بالجهة.