Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - O Malou  
Politique

معتصمو باردو لتفعيل العفو العام ينظمون وقفة إحتجاجية أمام مقر يوم الخميس المقبل

Mardi 27 Decembre 2016
بــاب نــات - ينظم معتصمو باردو لتفعيل العفو العام، وقفة إحتجاجية يوم الخميس القادم أمام مقر هيئة الحقيقة والكرامة بالعاصمة، "من أجل إنارة الرأي العام الوطني والدولي، حول خطورة المس بمسار العدالة الإنتقالية والتلاعب به من قبل عديد الأطراف المتدخلة".

وأفادت الهيئة التنفيذية لإعتصام باردو لتفعيل العفو العام، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بأنه تقرر تنظيم هذه الوقفة الإحتجاجية "على إثر ردود الأفعال المتضاربة تجاه جلسات الإستماع العلنية لضحايا الإستبداد، وفي إطار إيضاح المسكوت عنه، في ظل تفاقم معاناة المناضلين الصحية والمادية والمعنوية"، حسب نص البلاغ.
يشار إلى أن معتصمي باردو لتفعيل العفو العام، كانوا قد نفذوا سابقا وقفات إحتجاجية أمام مقر هيئة الحقيقة والكرامة، للمطالبة "بتسوية ملف العفو العام وحماية مسار العدالة الانتقالية، وتفعيل أول مرسوم بعد الثورة المتعلق بالعفو العام".
يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة، كانت نظمت جلستي إستماع علنيتين يومي 17 و18 نوفمبر 2016 وجلستين أخريين يومي 17 و18 ديسمبر الجاري.



Publié le:2016-12-27 22:03:49

cadre-c195a073f4c82a0ec4593015f61e3de7-2016-12-27 22:03:49
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 136043

Mandhouj  (France)  |Mardi 27 Decembre 2016 à 22h 22m |           
كل المساندة لكل مظلوم .
بن علي هرب .



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12889,5

  • (26/12)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 2,42172 DT        1$ =2,33897 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26/12)   344,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2016 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136043 1410|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires