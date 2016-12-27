معتصمو باردو لتفعيل العفو العام ينظمون وقفة إحتجاجية أمام مقر يوم الخميس المقبل

Mardi 27 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-27 22:03:49

- ينظم معتصمو باردو لتفعيل العفو العام، وقفة إحتجاجية يوم الخميس القادم أمام مقر هيئة الحقيقة والكرامة بالعاصمة، "من أجل إنارة الرأي العام الوطني والدولي، حول خطورة المس بمسار العدالة الإنتقالية والتلاعب به من قبل عديد الأطراف المتدخلة".وأفادت الهيئة التنفيذية لإعتصام باردو لتفعيل العفو العام، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بأنه تقرر تنظيم هذه الوقفة الإحتجاجية "على إثر ردود الأفعال المتضاربة تجاه جلسات الإستماع العلنية لضحايا الإستبداد، وفي إطار إيضاح المسكوت عنه، في ظل تفاقم معاناة المناضلين الصحية والمادية والمعنوية"، حسب نص البلاغ.يشار إلى أن معتصمي باردو لتفعيل العفو العام، كانوا قد نفذوا سابقا وقفات إحتجاجية أمام مقر هيئة الحقيقة والكرامة، للمطالبة "بتسوية ملف العفو العام وحماية مسار العدالة الانتقالية، وتفعيل أول مرسوم بعد الثورة المتعلق بالعفو العام".يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة، كانت نظمت جلستي إستماع علنيتين يومي 17 و18 نوفمبر 2016 وجلستين أخريين يومي 17 و18 ديسمبر الجاري.