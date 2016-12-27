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مهنيو الصيد البحري في ولاية المنستير يطالبون بتغطية الحدود البحرية بشبكة اتصالات

Mardi 27 Decembre 2016
بــاب نــات - ذكر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمنستير محمّد دغيم اليوم الثلاثاء في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن أهل المهنة في قطاع الصيد البحري بالمنستير طالبوا بتغطية الحدود البحرية بشبكة اتصالات وبتعميم الراحة البيولوجية و ذلك خلال جلسة عمل اللّجنة القارة للفلاحة والصيد البحري للمجلس الجهوي بمقر الولاية.

وأضاف دغيم أن مهنيي الصيد البحري طالبوا في هذه الجلسة التي عقدت أمس الاثنين، بالمشاركة في لزمات أسواق السمك وبالتالي تسييرها بأنفسهم ، مشيرا إلى أنّهم على مستوى الاتحاد بصدد تأسيس شركة تعاونية مكوّنة من البحارة والمجهزين.
وأوضح أنّه في حال مشاركة مجموعة من المنخرطين في هذه التعاونية في المناقصات المتعلقة بلزمات أسواق السمك وأصبحت تدير الأسواق فإنّ النشاط عندها يمكن تقسيمه على مختلف الموانئ في الجهة باعتبار أنّ سوق السمك بطبلبة حاليا هي الوحيدة التي تعمل في الجهة وتشكو من الاكتظاظ.
ودعا المهنيون إلى ضرورة تشديد المراقبة على السمك المورد والمجهول المصدر والذي لا تتوفر فيه الشروط الصحية والأحجام القانونية والذي يوضع في صناديق تونسية الى جانب تشديدهم على ضرورة التصدي للصيد العشوائي والتعجيل بتنفيذ أشغال توسعة ميناء طبلبة وجهر ميناء صيادة وميناء البقالطة وإيجاد حلول جذرية لها، حسب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري.



Publié le:2016-12-27 21:09:16

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