الجلسة الثالثة للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص تسجل تقاربا في وجهات النظر بين الطرفين

وخصصت هذه الجلسة المنعقدة بعد ظهر أمس الاثنين، للنظر في مشروع الاتفاق الإطاري لسير المفاوضات الذي أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأشار البلاغ إلى ان الجلسة التي أشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، حضرها بلقاسم العياري والمولدي الجندوبي وعبد الكريم جراد عن الاتحاد العام التونسي للشغل وخليل الغرياني وبشير بوجدي وسامي السليني عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعدد من إطارات الوزارة.
Publié le:2016-12-27 18:54:02
Par:Elmejri (Switzerland ) Par Mobile
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