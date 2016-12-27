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Economie

الجلسة الثالثة للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص تسجل تقاربا في وجهات النظر بين الطرفين

Mardi 27 Decembre 2016
بــاب نــات - سجلت الجلسة الثالثة للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تقاربا في وجهات النظر بين الطرفين، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وخصصت هذه الجلسة المنعقدة بعد ظهر أمس الاثنين، للنظر في مشروع الاتفاق الإطاري لسير المفاوضات الذي أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأشار البلاغ إلى ان الجلسة التي أشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، حضرها بلقاسم العياري والمولدي الجندوبي وعبد الكريم جراد عن الاتحاد العام التونسي للشغل وخليل الغرياني وبشير بوجدي وسامي السليني عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعدد من إطارات الوزارة.



Publié le:2016-12-27 18:54:02

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