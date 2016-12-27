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اتخاذ جملة من الاجراءات لتجنب انقطاع الماء الصالح للشرب خلال صائفة 2017 في ولاية قفصة

Mardi 27 Decembre 2016
بــاب نــات - قررت لجنة القيادة اليوم الثلاثاء خلال جلسة عمل بمقر الولاية تمحورت حول تجنب الانقطاع المتكرر للمياه الصالحة للشرب خلال صائفة 2017، جملة من الاجراءات من بينها تركيز وحدة للصيانة والتزود في قفصة وهي خطوة لتركيز إدارة جهوية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، حسب ما أفاد به منذر العريبي والي الجهة ورئيس اللجنة .

و أضاف الوالي في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، بخصوص تركيز الوحدة انه تم ملاحظة تقدم على مستوى أشغال هذه الوحدة والتي ستكون جاهزة وبها مضخات مع موفى مارس القادم ،الى جانب انتداب مهندسين لإعداد الدراسات الأزمة في الحفريات المتعلقة بالآبار وتدعيم أسطول الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في قفصة بـ3 سيارات، حسب تأكيده.
وذكر العريبي أنه هناك مشاريع لحفر عدد من الآبار تم الانتهاء من أشغال حفرها ومازال البعض الآخر مشددا في الإطار ذاته خلال الجلسة، أن يتم الانتهاء منها قبل موفى أفريل 2017 بما يضمن دخول من دون إشكاليات انقطاع للماء الصالح للشرب.
يشار إلى أن لجنة القيادة برئاسة والى الجهة تعقد جلسات عمل بصفة شهرية لمتابعة إنجاز المشاريع المبرمجة للحد من انقطاع الماء الصالح للشرب في صائفة 2017 والبرنامج الذي تم إقراره في الغرض من قبل كاتب الدولة والموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي للجهة، حسب ما صرح به ذات المصدر.
و حضر جلسة العمل كل من المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية والمدير الجهوي بإقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة بالجهة.



Publié le:2016-12-27 20:05:23

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