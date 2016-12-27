رئيس البرلمان يؤكد في لقائه بالطلبة الأفارقة الذين تعرضوا للإعتداء بالعاصمة، السعي إلى اتخاذ الاجراءات الإدارية اللازمة لتسهيل إقامة الجالية الإفريقية بتونس

Mardi 27 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-27 18:44:14

- ندد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر لدى استقباله صباح الثلاثاء بقصر باردو، الطلبة الأفارقة الذين تعرضوا السبت الماضي إلى الاعتداء بسكين من قبل شاب تونسي وسط العاصمة، بهذه الحادثة، معبرا عن رفضه لكافة أشكال الميز العنصري، وعن تعاطفه مع الجالية الافريقية المقيمة بتونس ومساندته لمطالبها.وأكد رئيس البرلمان، وفق ما أفاد به المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب حسان الفطحلي (وات)، السعي إلى إتخاذ الاجراءات الإدارية الضرورية لتيسير إقامة الأفارقة في تونس وحمايتهم وتوفير ظروف العيش الكريم لهم وتسهيل معاملاتهم مع مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، معلنا أنه سيراسل رئيس الحكومة يوسف الشاهد في الغرض.كما لفت إلى ضرورة حشد تيار فكري ومجتمعي مناهض لهذه الممارسات العنصرية وتجميع مختلف قوى المجتمع من منظمات وجمعيات ووسائل اعلام ومثقفين ومبدعين للتصدي لهذه السلوكيات الغريبة عن تونس، بمبادرة من مجلس نواب الشعب يكون أساسها التوعية والتحسيس والضغط لمناهضة التمييز العنصري والقضاء عليه.ودعا الناصر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية الى إعطاء الأولوية لمقترح القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري الذي تم إعداده من قبل مجموعة من النواب.ومن جانبه، قدم ممثل الطلبة الأفارقة بسطة عن الاعتداءات التي تتعرض إليها الجالية الافريقية في تونس، معربا عن تقديره للدور الذي يلعبه البرلمان في التصدي للتمييز العنصري.وكلف رئيس المجلس لجنة المرأة والاسرة والطفولة والشباب والمسنين بزيارة الطالبة الافريقية المقيمة في المستشفى والتي تعرضت لإصابة شديدة خلال الإعتداء، حسب نفس المصدر.وجرى لقاء رئيس مجلس النواب بالطلبة الأفارقة، بحضور النواب جميلة كسيكسي دبش مساعدة رئيس المجلس المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني والمواطن وسهيل العلويني رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وعماد الخميري رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ونور الدين المرابطي مساعد رئيس المجلس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية وحاتم الفرجاني ممثلا عن كتلة نداء تونس وريم محجوب رئيسة كتلة افاق تونس وعبد المومن بالعانس ممثلا عن كتلة الجبهة الشعبية وابراهيم بن سعيد ممثلا عن الكتلة الديمقراطية وليلى الحمروني عن غير المنتمين لكتل نيابية.يذكر أن ثلاثة شباب كونغوليين، (فتاتان وشاب)، تعرضوا السبت الماضي، إلى الاعتداء بسكين من قبل شاب تونسي، بمنطقة "الباساج" بالعاصمة، مما خلف أضرارا بدنية جسيمة للفتاتين، تم نقلهما على إثرها إلى مستشفى شارل نيكول، فيما جرح الشاب المرافق لهما الذي تدخل للدفاع عنهما، في ذراعه.وأكد مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم القبض على المعتدي وإيداعه السجن وان التحقيقات متواصلة معه.