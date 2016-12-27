كشف محل عشوائي لصنع الحلويات و المرطبات حالته كارثية في المرناقية

Mardi 27 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-27 19:08:33

- تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة بالتعاون مع وحدات الامن الوطني والشرطة البلدية من كشف محل عشوائي لصنع المرطبات والحلويات في معتمدية المرناقية من ولاية منوبة، في حالة كارثية نتيجة للاوساخ والحشرات والظروف غير الصحية .وأفاد المدير الجهوي للتجارة ياسر بن خليفة مراسلة (وات) بالجهة أن الحملة أسفرت عن حجز كمية 685 كلغ من الحلويات التقليدية و"المقروض" ثبت أنها غير صالحة للاستهلاك إضافة إلى 50 قطعة مرطبات فاسدة معدة لبيعها بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الادارية و200 كلغ من فواضل الحلويات التي يقوم بإعادة استعمالها و50 كلغ من التمر الفاسد و275 لترا من الزيت النباتي المدعم و50 لترا من الزيت السائل.وأضاف بن خليفة أن العملية تأتي في إطار الاستعداد للاحتفال برأس السنة الميلادية 2017 وضمن أنشطة المراقبة الاقتصادية التي كثفت خلال هذه الفترة بالجهة من عمليات المراقبة لمحلات صنع المرطبات والحلويات، حيث تم كشف المحل وكان في حالة كارثية تعمه الاسواخ والاتربة والزيوت والحشرات والفئران ولا تتوفر فيه أدنى شروط الصحة والسلامة .وأوضح نفس المصدر أنه تم تحرير محضر حجز ومحضر بحث في الغرض من أجل مسك مواد مدعمة واستعمالها في الأغراض غير المخصصة لها ومسك في مواقع الصنع منتوجات يعلم صاحبها أنها فاسدة وسيتم تتبع صاحب المحل قضائيا وفي حالة تقديم بعد استشارة النيابة العمومية في الاطار، مضيفا أنه قد تم إغلاق مستودع على ملكنفس الشخص الاسبوع المنقضي في نفس المنطقة بمقتضى قرار غلق وبعد عملية حجز مماثلة ليتعمد مواصلة نفس النشاط في محل أشبه بالمحل المهجور على اعتبار أن جدرانه اسمنيتة وأرضيته غير مبلطة وتعلوه الرطوبة والروائح الكريهة، حسب تعبيره.