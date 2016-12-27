السفير القطري الجديد يقدم أوراق اعتماده

Mardi 27 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-27 18:11:12

- قدم اليوم السفير الجديد لدولة قطر السيد سعد بن ناصر الحميدي نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية خميس الجهيناوي. وكان الحميدي شغل منصب سفير قطر لدى تونس لثماني سنوات قبل تعيينه في منصب مدير ديوان وزير الخارجية القطري في سنة 2014، كما تمت في الاثناء ترقيته الى درجة وزير. وبقي في منصبه ذاك الى حدود تعيينه سفيرا في تونس مرة اخرى.ويعتبر الحميدي من أعمدة السلك الدبلوماسي القطري حيث شغل مناصب عديدة من ضمنها مدير لمكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وسفيرا في سلطنة عمان ومديرا لمكتب وزير الخارجية مؤخرا. وهو متحصل على الماجستير في العلوم السياسية.