توننداكس يقفل معاملات الثلاثاء على زيادة طفيفة ب06ر0 بالمائة

Mardi 27 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-27 18:08:23

- انهت بورصة تونس للاوراق المالية معاملات الثلاثاء في المنطقة الخضراء اذ سجل مؤشرها المرجعي "توننداكس" زيادة طفيفة بنسبة 06ر0 بالمائة في حدود النقطة 14ر5447 وسط حجم تبادل بلغ 944ر15 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة "ميناكابتل".واستحوذت حنبعل للايجار المالي على اكبر حجم تبادل بقيمة 641ر10 مليون دينار بسعر تداول بلغ 27ر9 دينار للسهم الواحد.وبخصوص اداء الاسهم، تطورت اسهم اسمنت بنزرت بنسبة 59ر4 بالمائة (19ر3 دينار) تليها اسهم كل من البان والوفاق للايجار المالي بنسب زيادة بلغت على التوالي 45ر4 بالمائة (99ر3 دينار) و3 بالمائة (19ر7 بالمائة).كما ارتقت التونسية للايجار المالي بنسبة 67ر2 بالمائة (79ر18 دينار) وارتفعت اسهم مجمع وان تاك بنسبة 40ر2 بالمائة (50ر8 دينار).في المقابل خسر بنك تونس والامارات 47ر4 بالمائة (24ر16 دينار) وانخفضت اسهم كل من مصنع الورق الخشبي بالجنوب والشركة التونسية للتجهيز بنسب بلغت على التوالي 98ر2 بالمائة (25ر3 دينار) و94ر2 بالمائة (54ر11 دينار).وانهت اسمنت قرطاج على تراجع ب37ر2 بالمائة (06ر2 دينار) وخسرت الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية 60ر1 بالمائة ليصل سعر السهم الواحد الى 46ر2 دينار.