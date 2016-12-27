جولة في صفحات المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2016

Mardi 27 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-27 16:56:13

- تناولت المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الثلاثاء ، عددا من المواضيع والأخبار المتفرقة في تونس والعالم، على غرار نفي عودة شركة "لير كوربورايشن" الى تونس والقبض على شخص مالي الجنسية يحول أوراق سوداء إلى دولارات وتكريم الشهيد محمد الزواري من قبل "حركة حماس" و"كتائب القسام" بمنحه "وسام القدس"، فضلا عن صدور تحذير من أسلحة قادرة على محو خمس سكان الأرض وإغلاق "تويتر" لعدة حسابات تخص عددا من الشخصيات الرئيسية في تنظيم "القاعدة".فقد أورد موقع "الجمهورية" نفي مصدر مسؤول بالإتحاد الجهوي للشغل ببن عروس، في تصريح أدلى به للصحيفة، نية شركة "لير كوربورايشن" (Lear Corporation) الأمريكية والمختصة في صناعة كوابل السيارات، العودة للإستثمار في تونس مجددا، بعد قرارها المغادرة من الأراضي التونسية بصفة نهائية.وأكد ذات المصدر، أن كل ما راج حول عودة المؤسسة المذكورة للنشاط في بلادنا غداة مغادرتها نحو طنجة المغربية في أوت الفارط، لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أنه من الوارد جدا أن يتعزز النسيج الصناعي بجهة بن عروس بشركتين أجنبيتين خلال الفترة المقبلة، بعد أن أبدى المسؤولون عنها الموافقة المبدئية.وفي ما يتعلق بعودة الإرهابيين الى تونس، قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، حمة الهمامي، اليوم الثلاثاء، في مداخلة على موجات إذاعة "شمس آف آم"، أنه "بعدما خدموا بيهم يحبوا يرجعوهم"، معتبرا ان عملية إعادة الإرهابيين من بؤر التوتر تتم في إطار صفقة مالية وإقتصادية وسياسية، وفق تعبيره.وأشار الهمامي، وفق ذات المصدر، الى أن هؤلاء الإرهابيين كانوا في مهمة إقليمية واليوم يريدون التخلص منهم في إطار خطة إقليمية جديدة تقودها قوى سياسية، لافتا النظر إلى كل من السعودية وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما ذكر كذلك حركة النهضة ورئيس الجمهورية السابق ،محمد المنصف المرزوقي، متهما هؤلاء بالتورط في هذا المخطط ومحاولتهم إسقاط النظام السوري، وفق قوله.وفي موضوع آخر، تحدث الموقع عن قيام أعوان الأمن في صفاقس، اليوم الثلاثاء، من القبض على شخص مالي الجنسية متحيّل ومتحصن في منزله، يقوم بتحويل الأوراق السوداء إلى دولارات، كما حاول بيع المواد المستعملة في التزوير مقابل مبلغ 50 ألف دينار لأحد الأشخاص.من جهته، أفاد موقع "الشارع المغاربي"، بتكريم "حركة حماس" وجناحها العسكري "كتائب عز الدين القسام" أمس الاثنين 26 ديسمبر 2016، لـ"الشهيد" محمد الزواري بمنحه "وسام القدس"، تقديرا لإسهاماته في تطوير المقاومة الفلسطينية، وذلك خلال حفل التأبين الذي تم تنظيمه بغزة، مبرزا أنه قد تم تسليم الوسام لرفاق الزواري بهندسة الطيران التابعة لكتائب القسّام.وسلط موقع "سكاي نيوز" الضوء على التحذير الذي أصدره مسؤول عسكري أميركي سابق، من أن الأسلحة البيولوجية التي تمتلك القدرة على نشر أوبئة مثل "إيبولا" أو "زيكا"، يمكنها أن تقضي على خمس سكان الأرض، خاصة اذا ما وقعت بين أيدي جماعات إرهابية أو "أنظمة مارقة"، مشيرا الى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى ما يشبه اجتياح الإنفلونزا الإسبانية للعالم قبل قرن.وذكّر الموقع بالتقرير الصادر عن الاتحاد الأوروبي في العام الفارط، والذي رجح أن تنظيم "داعش" استعان بخبراء لشن حرب كيمياوية وبيولوجية على الغرب، مشيرا الى أن الأوروبيين "لا يتخيلون" أن التنظيم قد يستخدم أسلحة كيماوية أو بيولجية أو إشعاعية أو نووية في هجماته على أوروبا مستقبلا.وفي الشأن العالمي، تداول موقع "الجمهورية" ما تم نشره من قبل مصادر للمعارضة السورية، اليوم الثلاثاء، والتي رجحت مقتل أحد أبرز القياديين بتنظيم "داعش" الارهابي في سوريا في معركة، أثناء تصدّى هؤلاء لتقدم قوى سورية تدعمها الولايات المتحدة صوب سد استراتيجي في شمال سوريا.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، حسب ما ذكره الموقع، إن القائد الذي يعرف باسم "أبو جندل الكويتي" قتل لدى محاولة مقاتلي التنظيم الفاشلة لإخراج قوات سوريا الديمقراطية من قرية "جعبر" بعد أن انتزعت من الارهابيين أمس الاثنين، مبينا أن قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها الولايات المتحدة، تضم كذلك مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية.أما موقع "سكاي نيوز"، فقد أعلن عن قيام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بغلق حسابات تخص عددا من الشخصيات الرئيسية في تنظيم "القاعدة"، من بينهم القيادي الأردني عمر محمود الملقب بـ"أبو قتادة"، والذي يعتبر "الزعيم الروحي" لهذا التنظيم، الى جانب حساب "أبي محمد المقدسي".وفي وقت لم تعلّق فيه "تويتر" على الخبر، يبدو أن الشركة شرعت في شن هجمات على أنصار "القاعدة"، بعدما كان يستهدف بشكل كبير أنصار "داعش"، حسب ما جاء على الموقع.