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عدد من الناجحين في مناظرة منجم الفسفاط بالمكناسي يغلقون الطريق الوطنية الرابطة بين ولايتي قفصة وصفاقس

Mardi 27 Decembre 2016
بــاب نــات - اغلق عدد من الناجحين في المناظرة الخاصة بانتداب 100 عامل بمنجم فسفاط المكناسي، ٍاليوم الثلاثاء، الطريق الوطنية الرابطة بين ولايتي قفصة وصفاقس، على مستوى المدخل الشرقي لمعتمدية المكناسي، مطالبين بفتح المنجم وتمكينهم من مباشرة عملهم.

وقام المطالبون بالعمل بإحراق الاطارات المطاطية ورفع العديد من الشعارات المنددة بتواصل عملية "تسويفهم ومماطلتهم"، على حد تعبيرهم، "خاصة وان الاعلان عن النتائج النهائية للمناظرة كان منذ شهر الماضي"، على حد قولهم.
من جهته، بين والي سيدي بوزيد مراد المحجوبي في تصريح لمراسل (وات) ان "تعطيل انطلاق الاشغال بمنجم فسفاط المكناسي يعود بالأساس الى رفض عدد من اهالي منطقة الزوارع المبالغ المالية التي تم رصدها لهم مقابل التفريط في اراضيهم لشركة فسفاط قفصة واشتراطهم لمبالغ تعجيزية".
واشار الى انه "تم الاتفاق منذ البداية مع الناجحين عند اعلان النتائج على ان مباشرتهم للعمل تكون بعد اتمام اجراءات التفويت في الاراضي للشركة"، واضاف انه "من المنتظر ان تعقد يوم الخميس او الجمعة القادمين جلسة تفاوضية مع اهالي الزوارع بالمكناسي قصد الوصول الى اتفاق معهم".



Publié le:2016-12-27 15:26:31

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