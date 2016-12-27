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تواصل الاحتجاجات بمنطقة السلامة من معتمدية بئر الحفي للمطالبة بإحداث بلدية

Mardi 27 Decembre 2016
بــاب نــات - تواصلت اليوم الثلاثاء احتجاجات اهالي منطقة السلامة من معتمدية بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد لليوم الثاني، للمطالبة بإحداث بلدية بالجهة، تعطلت على اثرها الدروس بعدد من المؤسسات التربوية (مدرستين ابتدائيتين ومعهد اعدادي ثانوي)، الى جانب اغلاق مركز البريد ودار الشباب والمكتبة العمومية.

واعتبر المحتجون ان منطقة السلامة تستحق ان تحدث بها بلدية باعتبار وجود مجلس قروي يمتلك المعدات والموارد البشرية الضرورية للعمل البلدي منذ سنة 2000، وبلوغ عدد سكانها حوالي 4 الاف نسمة، ولها سوق اسبوعية مساهمة هامة في الحركة الاقتصادية، مع توفر 3 مناطق سقوية عمومية تمسح اكثر من 130 هكتارا ومساحات مروية للخواص (500 هكتار) و70 بئرا سطحية و22 بئرا عميقة.
واعتبروا ان السلطات الجهوية "قامت بتغييبهم" عند الاعداد للتقسيم البلدي الجديد ولم تقم باستشارة المجتمع المدني عند برمجة 5 بلديات جديدة تم الاعلان عنها بالرائد الرسمي يوم 27 ماي 2016 وهي الاحواز لسودة (معتمدية سيدي بوزيد الشرقية) وبنور (معتمدية سيدي بوزيد الشرقية) وباطن الغزال (معتمدية جلمة) ورحال (معتمدية بئر الحفي) والمنصورة (معتمدية سيدي علي بن عون)، ليصل عدد البلديات بولاية سيدي بوزيد الى 17 بلدية.



Publié le:2016-12-27 14:10:29

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