إيقاف فتاة في ما يعرف ''بقضية زرمدين'' وإحالتها إلى المصالح المختصة

وكان الناطق باسم المحكمة الإبتدائية بالمنستير رشدي بن رمضان أفاد سابقا مراسلة (وات) بأنّه "تم عرض بداية الشهر الجاري على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب الأوّل بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير 4 أشخاص متهمين في ذات القضية وصدرت بحقهم بطاقات إيداع في السجن".
وتعود أطوار ما يعرف "بقضية زرمدين" إلى يوم 24 نوفمبر 2016، حيث عثر في إحدى ضيعات معتمدية زرمدين على جثتي عون أمن ومرافقه، وعليها آثار طعن، وفق ما كانت اوردته وزارة الداخلية في بلاغ سابق.
Publié le:2016-12-27 12:51:03
Par:elghazali (France )
Sur:الحمامي والتطاول على المقاومة.. الموقف المخاتل للنهضة