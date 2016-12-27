إيقاف فتاة في ما يعرف ''بقضية زرمدين'' وإحالتها إلى المصالح المختصة

Mardi 27 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-27 12:51:03

- أوقفت عناصر الحرس الوطني بالمنستير ليلة أمس الاثنين فتاة شملتها الأبحاث في ما يعرف "بقضية زرمدين"، وتم تسليمها للفرقة المتعهدة بالبحث، وفق ما ذكره الناطق باسم إقليم الحرس الوطني بالمنستير أحمد الهيشري لمراسلة (وات) بالجهة.وكان الناطق باسم المحكمة الإبتدائية بالمنستير رشدي بن رمضان أفاد سابقا مراسلة (وات) بأنّه "تم عرض بداية الشهر الجاري على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب الأوّل بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير 4 أشخاص متهمين في ذات القضية وصدرت بحقهم بطاقات إيداع في السجن".وتعود أطوار ما يعرف "بقضية زرمدين" إلى يوم 24 نوفمبر 2016، حيث عثر في إحدى ضيعات معتمدية زرمدين على جثتي عون أمن ومرافقه، وعليها آثار طعن، وفق ما كانت اوردته وزارة الداخلية في بلاغ سابق.