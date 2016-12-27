القصرين: اصابة 11 شخصا في حادث انقلاب حافلة نقل عمومي بمعتمدية العيون

Mardi 27 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-27 11:35:26

- جدّ، صباح اليوم الثلاثاء (حوالي الساعة التاسعة)، حادث مرور على مستوى منطقة "الصخيرة البيضاء " التابعة لعمادة "توشة" بمعتمدية العيون من ولاية القصرين، أسفر عن اصابة 9 أشخاص بإصابات خفيفة، وشخصين اخريين بإصابات خطيرة.وبين وفق ما المدير الجهوي للحماية المدنية بالقصرين محمد الجوادي ان "مصالح الحماية المدنية بتالة وأعوان الدائرة الصحية بمعتمديتي العيون وتالة، تولت نقل الصابين على متن سيارتي اسعاف الى المستشفى الجهوي بالقصرين.وتمثلت صورة الحادث، وفق ذات المصدر، في انزلاق حافلة نقل عمومي تابعة للشركة الجهوية للنقل بالقصرين بمنحدر الطريق الرئيسية ب"الصخيرات " مما أدى الى انحرافها عن مسارها وانقلابها.وقد وصفت مصادر طبية بالمستشفى الجهوي بالقصرين حالة الشخصين المصابين باصابات خطيرة ب"المستقرة حاليا"، مؤكدة أن اصابات بقية الأشخاص "لا تكتسي خطورة" وتعتبر "خفيفة".وعلى خلفية هذا الحادث، طالب رئيس الاتحاد المحلي للشغل بمعتمديات العيون وسبيبة وجدليان منجي القاسمي وعدد من أهالي المنطقة السلط الجهوية والأطراف المعنية بالتسريع في انجاز جسر على مستوى الطريق الرئيسية بمنطقة "الصخيرة البيضاء" التي يشقها وادي "البرك"، بهدف التقليص من الحوادث المتكررة بها، سواء كانت حوادث مرور أو غرق جراء فيضان وادي البرك، وفك العزلة عن المنطقة والمناطق المتاخمة لها عند نزول الأمطار والثلوج.