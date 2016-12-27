Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Fakkarouni  
Régions

القصرين: اصابة 11 شخصا في حادث انقلاب حافلة نقل عمومي بمعتمدية العيون

Mardi 27 Decembre 2016
بــاب نــات - جدّ، صباح اليوم الثلاثاء (حوالي الساعة التاسعة)، حادث مرور على مستوى منطقة "الصخيرة البيضاء " التابعة لعمادة "توشة" بمعتمدية العيون من ولاية القصرين، أسفر عن اصابة 9 أشخاص بإصابات خفيفة، وشخصين اخريين بإصابات خطيرة.
وبين وفق ما المدير الجهوي للحماية المدنية بالقصرين محمد الجوادي ان "مصالح الحماية المدنية بتالة وأعوان الدائرة الصحية بمعتمديتي العيون وتالة، تولت نقل الصابين على متن سيارتي اسعاف الى المستشفى الجهوي بالقصرين.

وتمثلت صورة الحادث، وفق ذات المصدر، في انزلاق حافلة نقل عمومي تابعة للشركة الجهوية للنقل بالقصرين بمنحدر الطريق الرئيسية ب"الصخيرات " مما أدى الى انحرافها عن مسارها وانقلابها.
وقد وصفت مصادر طبية بالمستشفى الجهوي بالقصرين حالة الشخصين المصابين باصابات خطيرة ب"المستقرة حاليا"، مؤكدة أن اصابات بقية الأشخاص "لا تكتسي خطورة" وتعتبر "خفيفة".
وعلى خلفية هذا الحادث، طالب رئيس الاتحاد المحلي للشغل بمعتمديات العيون وسبيبة وجدليان منجي القاسمي وعدد من أهالي المنطقة السلط الجهوية والأطراف المعنية بالتسريع في انجاز جسر على مستوى الطريق الرئيسية بمنطقة "الصخيرة البيضاء" التي يشقها وادي "البرك"، بهدف التقليص من الحوادث المتكررة بها، سواء كانت حوادث مرور أو غرق جراء فيضان وادي البرك، وفك العزلة عن المنطقة والمناطق المتاخمة لها عند نزول الأمطار والثلوج.




Publié le:2016-12-27 11:35:26

cadre-efd71d7b0fd9e79cc8dfbd9f96564f5e-2016-12-27 11:35:26
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136014



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12886,3

  • (23/12)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 2,42550 DT        1$ =2,33917 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23/12)   421,4 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2016 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136014 693|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires