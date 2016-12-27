8ر3 مليون دينار حجم الاستثمارات الفلاحية الخاصة بولاية اريانة الى موفى سبتمبر

واستعرض نفس التقرير نتائج اليوم الجهوي للاستثمار في القطاع الفلاحي الذي انتظم بداية شهر مارس الفارط للتعريف بالفرص المتاحة للاستثمار الفلاحي بالجهة والامتيازات المتوفرة في الغرض التي توجت اشغاله باختيار 20 مشروعا فلاحيا قابلا للتمويل، شملت بالخصوص فلاحين شبان من معتمديتي قلعة الاندلس وسيدي ثابت.
ومن ابرز الاشكاليات التي تعيق تطوير حجم الاستثمارات الفلاحية بالجهة، وفق ذات التقرير، طول مدة الدراسة للمشاريع الممولة من قبل الدولة، وغياب وثائق ملكية التصرف في الاراضي الى جانب ارتفاع الجباية عند اعادة الاستثمار، ومحدودية التمويل الذاتي للفلاحين الشبان ولدى الشركات التعاونية، وعزوف الفلاحين عن القيام بعملية تامين المحاصيل نتيجة لارتفاع كلفة الانتاج.
يشار الى ان تقرير لجنة الفلاحة والصيد البحري للمجلس الجهوي باريانة قدم بعض المقترحات لتجاوز الاشكاليات في قطاع الاستثمارات الفلاحية بالجهة من بينها العمل على التقليص من اجال دراسة المشاريع الفلاحية واستصلاح منطقة الحماضة بقلعة الاندلس وتوزيعها كمقاسم للفلاحين الشبان مع تمكينهم من بعض المقاسم الدولية ومن خط تمويل خاص لفائدتهم وسحب الاجراءات الجبائية الخاصة بالتنمية الفلاحية على الاستثمار في القطاع الفلاحي ومراجعة كلفة التامين.
Publié le:2016-12-27 15:05:53
Par:Fethi Mnasri (Tunisia )
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