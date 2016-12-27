8ر3 مليون دينار حجم الاستثمارات الفلاحية الخاصة بولاية اريانة الى موفى سبتمبر

Mardi 27 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-27 15:05:53

- بلغ حجم الاستثمارات الفلاحية الخاصة للقطاع الفلاحي بولاية اريانة الى موفى شهر سبتمبر 2016 نحو 8ر3 مليون دينار بمبلغ منح فردية مصادق عليها بقيمة 350 الف دينار، فيما بلغ حجم القروض الموسمية المسندة لتمويل الزراعات الكبرى للموسم الفلاحي بالجهة 2015-2016 حوالي 357 الف دينار، وفق تقرير لجنة الفلاحة والصيد البحري للمجلس الجهوي باريانة.واستعرض نفس التقرير نتائج اليوم الجهوي للاستثمار في القطاع الفلاحي الذي انتظم بداية شهر مارس الفارط للتعريف بالفرص المتاحة للاستثمار الفلاحي بالجهة والامتيازات المتوفرة في الغرض التي توجت اشغاله باختيار 20 مشروعا فلاحيا قابلا للتمويل، شملت بالخصوص فلاحين شبان من معتمديتي قلعة الاندلس وسيدي ثابت.ومن ابرز الاشكاليات التي تعيق تطوير حجم الاستثمارات الفلاحية بالجهة، وفق ذات التقرير، طول مدة الدراسة للمشاريع الممولة من قبل الدولة، وغياب وثائق ملكية التصرف في الاراضي الى جانب ارتفاع الجباية عند اعادة الاستثمار، ومحدودية التمويل الذاتي للفلاحين الشبان ولدى الشركات التعاونية، وعزوف الفلاحين عن القيام بعملية تامين المحاصيل نتيجة لارتفاع كلفة الانتاج.يشار الى ان تقرير لجنة الفلاحة والصيد البحري للمجلس الجهوي باريانة قدم بعض المقترحات لتجاوز الاشكاليات في قطاع الاستثمارات الفلاحية بالجهة من بينها العمل على التقليص من اجال دراسة المشاريع الفلاحية واستصلاح منطقة الحماضة بقلعة الاندلس وتوزيعها كمقاسم للفلاحين الشبان مع تمكينهم من بعض المقاسم الدولية ومن خط تمويل خاص لفائدتهم وسحب الاجراءات الجبائية الخاصة بالتنمية الفلاحية على الاستثمار في القطاع الفلاحي ومراجعة كلفة التامين.